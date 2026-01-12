Най-големият български торент тракер отново работи

След прекъсване от няколко дни най-големият български торент тракер Zamunda.net отново е онлайн. Сайтът беше недостъпен от вечерта на 9 януари до вечерта на 11 януари. През този период опитите за достъп водеха до съобщение "Web server is down“ с Error code 521 – грешка, която показва, че защитната услуга Cloudflare не може да се свърже с основния сървър. Най-често причината е, че сървърът е спрян, претоварен или блокирал входящите връзки.

От екипа на Zamunda.net обявиха, че всички функции на сайта са възстановени и работят нормално, но има частична загуба на информация в описанията на торентите, която ще бъде отстранена в най-кратък срок. Те предупреждават за възможни временни прекъсвания в процеса на възстановяване. Междувременно алтернативните торент сайтове Zamunda.SE и Zelka.org продължиха да работят без проблеми.

Това не е първият срив на Zamunda.net. През последните години сайтът е имал няколко прекъсвания по различни причини:

2023 г. – Българската асоциация на музикалните продуценти спечели дело за блокиране на достъпа до торент сайтове. Софийският градски съд постанови три интернет доставчика да блокират достъпа до ThePirateBay и Zamunda. Решението подлежи на обжалване.

2022 г. – Zamunda.net беше хакнат и временно спря работа.

2021 г. – Сайтът стана недостъпен за около 24 часа, след като от кабинета на главния прокурор поискаха помощ от американското правосъдно министерство за блокиране на тракера.

2019 г. – Американски филмови компании като Paramount, 20th Century Fox, Sony и Lionsgate подадоха сигнал до българските власти, посочвайки, че загубите им от пиратство достигат около 6 милиона лева годишно. Това доведе до временен срив на сайта.

Zamunda.net остава най-посещаваният торент сайт в България, въпреки многократните технически и правни проблеми.