Колко пари мога да обменя без декларация за произход?

Всеки, който иска да обмени по-голяма сума пари се притеснява дали в банката няма да му поискат декларация за проиход на средствата. Банките в България ще изискват декларация за произход на средствата при обмяна от левове в евро само за суми над 10 000 лв или 5000 евро. Това решение са взели те след проведена среща помежду си заедно с представители на регулаторите. Решението е взето единодушно от Асоциацията на банките и е в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това съобщи председателят на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова в ефира на bTV.



Не се дължат такси за обмяна на левове в евро, независимо дали става дума за банкноти или монети, както и дали гражданите са клиенти на съответната банка. Това правило важи за първите шест месеца от въвеждането на еврото.

В отделни случаи, при които са били начислени такси, те вече са възстановени. По думите ѝ става дума за единични грешки на ниво служител.

Напомняме, че за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка три работни дни по-рано, с цел по-добра организация и обслужване.

За да се намали натоварването, банките ще работят всички съботи през януари, като допълнително ще бъдат отворени над 100 банкови клона. При нужда ще се обмисли работа и в неделя.