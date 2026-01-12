Мирчев към Борисов: Не паднахте сами, свалиха ви хората

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт — нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами", това написа в профила си във Facebook съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Никой не е плащал на протестиращите, отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича „най-доброто“, беше абсолютно подчинено на Пеевски", пише още той.

По думите на Мирчев, Борисов се опитва да съчини фалшив разказ за случилото се, "както прави винаги". Той е на мнение, че пренебрежението към интелекта на хората му е "изяло главата". Според Мирчев, Борисов има да свърши няколко важни неща: "подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски".

По-рано днес лидерът на ГЕРБ призова съпартийците си за пълна мобилизация и самочувствие преди изборите. Изявлението му дойде, след като Росен Желязков получи мандата за съставяне на правителство от президента Румен Радев и веднага го върна неизпълнен.

„От времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, за тази по-малко от една година, над 14 млрд. лева и повече са влезли в държавната хазна“, коментира още Бойко Борисов.

Той призова за „пълна мобилизация преди изборите, както и „самочувствие - не самонадеяност, а гордост и увереност, че нашето дело е било право, че ние сме направили всичко, че без нас това нямаше да се случи“.