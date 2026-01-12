  • Instagram
Мачове за Купата на Англия и Франция тази вечер ПРОГРАМАТА

Мачове за Купата на Англия и Франция тази вечер ПРОГРАМАТА
Diema Sport

18:30 Саудитска Арабия – Виетнам, Младежка купа на Азия 2026 до 23 г

Nova Sport

18:30 Йордания – Киргизстан, Младежка купа на Азия 2026 до 23 г.

MAX Sport 1

19:30 Ал Хилал - Ал Насър, Саудитска Професионална лига

MAX Sport 3

19:30 Дженоа – Каляри, Серия А

21:45 Ювентус – Кремонезе, Серия А

Diema Sport 2

21:45 Ливърпул – Барнзли, ФА Къп

MAX Sport 2

22:00 Севиля – Селта, Ла Лига

MAX Sport 4

22:10 ПСЖ – Париж, Купа на Франция

