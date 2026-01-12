Мачове за Купата на Англия и Франция тази вечер ПРОГРАМАТА
Diema Sport
18:30 Саудитска Арабия – Виетнам, Младежка купа на Азия 2026 до 23 г
Nova Sport
18:30 Йордания – Киргизстан, Младежка купа на Азия 2026 до 23 г.
MAX Sport 1
19:30 Ал Хилал - Ал Насър, Саудитска Професионална лига
MAX Sport 3
19:30 Дженоа – Каляри, Серия А
21:45 Ювентус – Кремонезе, Серия А
Diema Sport 2
21:45 Ливърпул – Барнзли, ФА Къп
MAX Sport 2
22:00 Севиля – Селта, Ла Лига
MAX Sport 4
22:10 ПСЖ – Париж, Купа на Франция
