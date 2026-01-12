Банкер: Има такси при обмяна от левове в евро, но те са единични случаи

Преходът на системите мина плавно и безпроблемно. Имаше кратък интервал от 3 часа за пренастройване на банковите системи. Още първите минути на 2026 г. можеше да се плаща с карта на ПОС терминал. В началото на деня на 29 декември в обръщение имаше 21,2 млрд. лв. Към края на 9 януари в обращение вече са 16,1 млрд. лв. За 6 работни дни и половина от системата са извлечени 5,1 млрд. лв. Това е изключително голямо натоварване.

Според него в рамките на 15 дни всяко домакинство ще е минало през банков клон да обмени парите си от лева в евро.

"В банковия сектор работят 25 000 души. Някои от тях работеха в новогодишната нощ, банковите клонове работят извънредно и в събота. Това ще продължи до края на януари. Вече виждаме забавяне на процеса, защото до края на юни ще можем да обменяме пари безплатно, няма за къде да бързаме", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му е важно е да съхраняваме касовите си бележки след пазаруване.

"Още миналата година банките премахнаха таксите при вноски на левове по сметки. Това, което банките направиха доброволно миналата година, вече е законово изискване. Това, което виждаме, са единични случаи. Всяка обмяна от левове в евро се извършва без такса. Ако някъде, по някаква причина, буквално по недоразумение, е била начислена такава такса, тя вече е възстановена. Говорим за единични случаи. Ако става въпрос за сума, внесена физически, можете да отидете в съответния клон и да поискате възстановяване на сумата", посочи.

Няма лимит на сумите, които можем да обменим, единствено за тези над 30 000 лв. се изисква предупреждение, увери доц. д-р Йоловски.

"Ако миналата седмица имаше затруднение в комуникацията, сега вече не е така. Всички сме наясно, че такси няма. Банките имат изисквания, които трябва да спазват. Могат да имат различни практики, но беше взето единодушно решение до 5000 евро обменът да се случва без документ за произход на парите. Бих препоръчал приоритетно да се обменят банкнотите, а след това монетите. Банките са обособили специални центрове с монетноброячни машини. Там машината ще изброи монетите за минути. Ако ги броим на ръка с банковите служители, ще отнеме повече време. Периодът от 1 месец на двойно обращение е напълно достатъчен, в повечето държави е 2 седмици", обясни главният секретар на Асоциацията на банките в България.