Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста.

34-годишният Димитров започна новия сезон в Бризбейн (Австралия), където достигна до втория кръг през миналата седмица, а с актив от 1105 точки той вече е 45-и в класацията на АТП.



Номер 1 в света остава испанецът Карлос Алкарас с 12050 точки, пред италианеца Яник Синер с 11500 точки. Трети продължава да бъде германецът Александър Зверев с 5105 точки. Сърбинът Новак Джокович е четвърти с 4780 точки, а до рекордното в кариерата си пето място прогресира Лоренцо Музети (Италия) с 4105 точки.

В топ 10 за първи път влезе Александър Бублик (Казахстан). Той вчера спечели трофея в Хонконг и с 3065 точки вече е десети в подреждането.

Световни ранглисти и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 12050 точки

2. (2) Яник Синер (Италия) 11500 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5105 точки

4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4780 точки

5. (7) Лоренцо Музети (Италия) 4105 точки

6. (6) Алекс де Минор (Австралия) 4080 точки

7. (5) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 3990 точки

8. (8) Бен Шелтън (САЩ) 3960 точки

9. (9) Тейлър Фриц (САЩ) 3840 точки

10. (11) Александър Бублик (Казахстан) 3065 точки

българите:

45. (47) Григор Димитров 1105 точки

263. (262) Димитър Кузманов 202 точки

521. (522) Пьотр Нестеров 79 точки

663. (663) Илиян Радулов 51 точки

679. (676) Александър Донски 49 точки

727. (726) Динко Динев 43 точки

752. (733) Янаки Милев 40 точки

895. (897) Анас Маздрашки 24 точки

942. (942) Иван Иванов 20 точки

955. (954) Георги Георгиев 19 точки

965.(1020) Адриан Андреев 19 точки

1025.(1028) Александър Василев 15 точки

1188.(1190) Джордж Лазаров 9 точки

1239.(1241) Леонид Шейнгезихт 8 точки

1257.(1258) Виктор Марков 7 точки

1465.(1464) Диан Недев 4 точки

1585.(1586) Александър Петров 3 точки

1940.(1941) Максимилиан Борисов 1 точка

2095.(2092) Антъни Генов 1 точка

2095.(2092) Самуил Конов 1 точка



двойки:

1. (1) Лойд Гласпуул (Великобритания) 8420 точки

2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания) 8270 точки

3. (3) Хари Хелиоваара (Финландия) 7800 точки

3. (3) Хенри Патън (Великобритания) 7800 точки

5. (5) Орасио Себайос (Испания) 7115 точки

6. (6) Марсел Гранойерс (Испания) 7025 точки

7. (7) Марсело Аревало (Аржентина) 6770 точки

7. (7) Мате Павич (Хърватия) 6770 точки

9. (9) Нийл Скупски (Великобритания) 6580 точки

10. (10) Джо Солсбъри (Великобритания) 6490 точки

българите:

123. (121) Александър Донски 670 точки

237. (236) Антъни Генов 286 точки

505. (502) Пьотр Нестеров 108 точки

707. (707) Янаки Милев 69 точки

885. (880) Леонид Шейнгезихт 46 точки

954. (951) Виктор Марков 40 точки

1137.(1136) Динко Динев 29 точки

1339.(1333) Димитър Кузманов 18 точки

1492.(1489) Георги Георгиев 14 точки

1495.(1492) Самуил Конов 14 точки

1647.(1644) Диан Недев 10 точки

1666.(1663) Михаил Иванов 10 точки

1712.(1707) Пламен Милушев 8 точки

1848.(1841) Радослав Шандаров 7 точки

1953.(1947) Анас Маздрашки 5 точки

1979.(1973) Васил Шандаров 5 точки

2015.(2009) Александър Петров 4 точки

2054.(2050) Ерик Владимиров 4 точки

2067.(2063) Иван Иванов 4 точки

2074.(2071) Джордж Лазаров 4 точки

2095.(2091) Александър Василев 4 точки

2333.(2329) Никола Керемедчиев 2 точки

2333.(2329) Борислав Кирилов 2 точки

2333.(2329) Николай Неделчев 2 точки

2333.(2329) Дейвид Симеонов 2 точки

2449.(2443) Илиян Радулов 2 точки