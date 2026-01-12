Бойко Борисов: Ние заведохме България в еврозоната, от ГЕРБ няма за какво да се срамуваме

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че именно неговата партия е извела България по пътя към еврозоната и че страната ни е давана за пример на международно ниво. Това каза той по време на живо включване във Facebook.

„Ние заведохме България в еврозоната. Единствени ние сме давани за пример. Дори лично Доналд Тръмп ни е питал как го правим“, заяви Борисов, като подчерта, че ГЕРБ няма от какво да се срамува и че през годините е правила „единствено добро“ за страната.

По думите му управлението на партията е било насочено към бъдещето и към младите хора. „Младите хора имат амбиции и мечти и ние се стремим да ги изпълняваме“, каза още той.

Борисов отправи и остри критики към Асен Василев, като заяви, че той е бил „едноличен господар на митниците“.

„Излизаме с пълна мобилизация, воля и увереност, че нашето дело е било правилно“, подчерта Борисов. Той благодари на българските граждани за „разумния и мъдър начин“, по който страната е навлязла в т.нар. „година на еврото“.

В изявлението си Бойко Борисов отправи критики и към кмета на София Васил Терзиев във връзка с кризата с отпадъците в столицата. Според него управлението на общината не се справя с проблема, което създава напрежение за софиянци.