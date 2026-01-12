Рачков предложи на Виктория
Виктория Кузманова е получила годежен пръстен от Димитър Рачков, който показа по време на откриването на новия си салон за красота.
Hotnews.bg припомня, че актьорът и бившата адреналинка са заедно от две години.
"Казах едно голямо "да", каза пред гостите на откриването вики, за която това ще е втори брак.
