Рачков предложи на Виктория

Виктория Кузманова е получила годежен пръстен от Димитър Рачков, който показа по време на откриването на новия си салон за красота.

Hotnews.bg припомня, че актьорът и бившата адреналинка са заедно от две години.

"Казах едно голямо "да", каза пред гостите на откриването вики, за която това ще е втори брак.