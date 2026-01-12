Конфликтът между Тръмп и Федералния резерв предизвика пазарна нестабилност, доларът падна

Финансовите пазари в САЩ реагираха разтревожено в понеделник на засилващото се напрежение между президента Доналд Тръмп и председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Доларът отслабна спрямо основните валути, а фючърсите на S&P 500 паднаха с 0,5%, след като Пауъл разкри, че Министерството на правосъдието го е призовало за разпит и е заплашило с наказателни обвинения във връзка с неговите показания пред Конгреса относно ремонта на сградата на Федералния резерв през миналата година. Спорът засили опасенията за независимостта на централната банка и потенциалното политическо влияние върху паричната политика на САЩ.

Инвеститорите реагираха, като се насочиха към активи-сигурни убежища. Златото достигна рекордни нива от над 4600 долара за унция, подкрепено и от геополитическите рискове, включително безредиците в Иран. Швейцарският франк се засили с 0,4% до 0,7979 спрямо долара, а еврото се повиши с 0,17% до 1,1656 USD. Фючърсите на лихвените проценти на Федералния резерв предполагат очаквания за по-дълбоки намаления на лихвите по-късно през годината, отразявайки спекулации на пазара, че централната банка може да се почувства под политически натиск.

Пауъл определи призовката като претекст, посочвайки, че разследването на Министерството на правосъдието не е свързано с проекта за ремонта или надзора на Конгреса, а с опит да се принуди Федералният резерв да намали лихвите по-бързо, отколкото смята за подходящо. Той подчерта, че Фед определя политиката, за да поддържа ценова стабилност и заетост, а не да следва желанията на президента. „Става дума за това дали Фед ще може да продължи да определя лихвите въз основа на доказателства и икономически условия, или паричната политика ще се ръководи от политически натиск или заплахи“, заяви Пауъл.

Конфликтът между Тръмп и Пауъл произлиза от дългогодишните искания на президента за по-ниски лихви. Тръмп публично критикува председателя на Фед за разходите по заеми и дори е намеквал за неговата замяна, въпреки че Пауъл се ползва от законова защита срещу уволнение поради различия в политиката. Спорът се засили след разкрития, че ремонтът на централата на Фед във Вашингтон е струвал с над 600 милиона долара повече от първоначално предвиденото, което предизвика вниманието на Тръмп и неговите съюзници.

Законодатели от двете партии реагираха остро на действията на Министерството на правосъдието. Републиканският сенатор Том Тилис заяви, че ходът подкопава независимостта както на Фед, така и на правосъдното ведомство, и обеща да блокира всякакви номинации за Фед, докато въпросът не бъде разрешен. Демократката Елизабет Уорън обвини Тръмп в опит за „корумпиран преврат“ на централната банка. Някои твърди републиканци приветстваха действието като натиск върху Пауъл, докато други предупредиха за опасни прецеденти.

Пазарите вече отразяват последствията. Доларът падна рязко, включително спрямо обичайно рисково-чувствителни валути като австралийския и новозеландския долар, отбелязвайки най-големия еднодневен спад от средата на декември. След предизвикателна 2025 г., през която доларът загуби над 9% спрямо основни валути, инвеститорите се тревожат за дългосрочните последици от политическото вмешателство върху доверието към Фед. Фючърсите на Brent остават около 62,90 долара за барел, повлияни от глобални геополитически рискове и заплахите на Тръмп спрямо Иран.

Пауъл, който е служил при четири президентски администрации, подчерта своя ангажимент към обществената служба и независимостта на централната банка. Той потвърди, че ще продължи да изпълнява двойната мандат на Фед – ценова стабилност и максимална заетост – без да се влияе от заплахи или политически натиск. Наблюдатели на пазара, включително Мохамед Ел-Ериан от Allianz, отбелязаха, че изявлението на Пауъл може да има по-силно въздействие върху доверието на инвеститорите от самата призовка, подчертавайки крехкостта на пазарните настроения в условията на политическо напрежение.