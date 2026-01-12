Желязков върна първия мандат: Радев го поздрави за оставката

Премиерът в оставка Росен Желязков се яви пред президента от името на ГЕРБ и върна веднага първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Президентът Румен Радев го поздрави за оставката на правителството, като посочи, че е проявил мъдрост и отговорност, като я е подал. От своя страна Желязков каза, че не разглежда оставката като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традиции, които се следват последните три десетилетия, а именно устойчиво развитие на България. "Политическото его в такива моменти е на последно място", подчерта още премиерът.

"Обществото ни очаква да продължите да управлявате отговорно съгласно всички изисквания на българската конституция до влизането в роля на ново служебно правителство", каза му Радев.

Свършеното от кабинета "Желязков"

Желязков се възползва да направи нещо като своеобразен отчет на правителството. "За тази една година едно правителство, което беше сформирано в рамките на духа на конструктивизма, в изпълнение на важни стратегически цели пред страната, свърши огромна по обем работа, изпълни своите стратегически цели, независимо от непопулярността на голяма част от решенията и актовете, които нямаха средносрочна и краткосрочна цел, а гледаха по-напред в бъдещето", каза Желязков. Той отбеляза, че кабинетът е оцелял при шест вота на недоверие.

ГЕРБ бърза за изборите

Връщайки мандата неизпълнен - Желязков заяви, че дава възможност да се развие конституционната процедура.

"Много важно е изборите да бъдат, колкото се може по-скоро", каза той и посочи, че 29 март е един подходящ момент за изборите, тъй като предстоящите близо два месеца ще бъдат изпълнени с тежка политическа риторика, която няма да обединява българите.

Радев също изрази надежда за по-бързо темпо, за да не се бавят изборите.

"Дали българите ще излязат този път да гласуват повече - зависи много от риториката на всички политически сили. Макар и оставащият малък живот, всеки ден е изключително важен предвид сложната външна и вътрешна политическа обстановка", добави още президентът.

Какво следва?

До повторното връчване на мандатите се стигна след оставката на кабинета "Желязков", а след връщането на първия мандат - вторият трябва да отиде в ръцете на ПП-ДБ, ако и те го върнат неизпълнен, каквито бяха заявките преди Нова година, тогава се преминава към връчване на третия проучвателен мандат, но този път президентът има правото да реши на коя политическа сила да го връчи.