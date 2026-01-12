  • Instagram
Кадиров е в тежко състояние, Кремъл спешно му търси наследник

Главата на Чечения е сериозно болен. Кремъл в момента му търси наследник. Рамзан Кадиров, чиито бъбреци са отказали, се намира в собствената си болница в Чечения. За това съобщава "Укринформ“, като се позовава на източници от Главното разузнавателно управление към МО на Украйна.

При Кадиров са се събрали членове на семейния клан, включително и от други страни.

Междувременно, поради бъбречната недостатъчност на Кадиров, се активизира процесът по определяне на кандидат за поста на нов лидер на републиката. Най-удобните за Кремъл фигури, т.е. най-вероятните кандидати, са ръководителят на чеченското правителство Магомед Даудов, командирът на специалния отряд "Ахмат“ Апти Алаудинов и по-големият син на Рамзан Кадиров, 20-годишният регионален председател на Руското движение на децата и младежта Ахмат Кадиров.

#Кадиров

