Бяло кълбо прелетя над България, снимаха го от Вълчедръм

Бяло кълбо беше заснето да преминава над територията на България. Жител на Вълчедръм е успял да го заснеме.

"Следи от ракета Falcon 9 на SpaceX бяха забелязани над България", поясняват от Meteo Balkans.

Съобщава се, че е забелязано и над Враца.

Разбира се, много от потребителите използват повода, за да се пошегуват на тема извънземни, но други гледат на нещата по-сериозно:

"Не е ракета, мой приятел има клипове как се движи, спира и свети силно и тръгва над Монтана към язовира, защо е трудно да се разбере, че не сме само ние на този свят! Баба Ванга го е казала - 2026 г. контакт с извънземните ще дойде!"