Бяло кълбо прелетя над България, снимаха го от Вълчедръм

Бяло кълбо прелетя над България, снимаха го от Вълчедръм
Бяло кълбо беше заснето да преминава над територията на България. Жител на Вълчедръм е успял да го заснеме.

"Следи от ракета Falcon 9 на SpaceX бяха забелязани над България", поясняват от Meteo Balkans.

Съобщава се, че е забелязано и над Враца.

Разбира се, много от потребителите използват повода, за да се пошегуват на тема извънземни, но други гледат на нещата по-сериозно:

"Не е ракета, мой приятел има клипове как се движи, спира и свети силно и тръгва над Монтана към язовира, защо е трудно да се разбере, че не сме само ние на този свят! Баба Ванга го е казала - 2026 г. контакт с извънземните ще дойде!"

