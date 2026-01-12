Великобритания разработва балистични ракети за Украйна с цел удари дълбоко в Русия

Обединеното кралство продължава напред с плановете за разработване на нова система за балистични ракети с дълъг обсег за Украйна, предназначена да засили способността на Киев да нанася удари далеч зад руските линии. Според британските власти инициативата, известна като „Проект Найтфол“, цели бързото доставяне на ракети, изстрелвани от земя, с обсег над 500 километра, като част от продължаващата военна подкрепа за Украйна.

В рамките на програмата Найтфол Великобритания е обявила конкурс за местни отбранителни компании за проектиране и производство на балистична ракета, способна да носи бойна глава от 200 килограма. Ракетата трябва да е мобилна и да се изстрелва от превозно средство, което позволява на екипите бързо да разположат системата, да изстрелят ракетата и да се оттеглят в рамките на минути. Ако бъде изстреляна от украинска територия, обсегът ѝ би бил достатъчен да достигне цели до Москва.

Лондон е заделил 9 милиона паунда за първоначалния етап на проектиране и разработка, като предлага договори за производството на първите три ракети за тестови изстрелвания. Сумата е приблизително равна на 10,5 милиона евро или около 20,5 милиона лева. Целта е бързо да се премине от концепция към тестове, като се набляга на устойчивост и скорост при условия на високорискова бойна обстановка.

Проектът бе потвърден от британския министър на отбраната Джон Хийли, който свърза инициативата директно с мащаба и интензивността на руските ракетни атаки срещу Украйна. Хийли наскоро посети страната по време на тежки руски удари, включително изстрелване на балистична ракета „Орешник“ близо до полската граница. Той сподели, че е чул сирени за въздушна тревога по време на пътуването си и че опитът е потвърдил необходимостта Украйна да разполага с напреднали оръжия с дълъг обсег.

Според спецификациите на британското министерство на отбраната, системата Найтфол трябва да може да носи поне две ракети на един пусков механизъм, да достигне позиция за изстрелване и да изстреля целия товар за 15 минути, като екипът да може да напусне зоната в рамките на пет минути след изстрелването. Ракетите са проектирани за бързи последователни изстрелвания, което намалява риска от контраудари и позволява удари по високоприоритетни цели.

Производствените цели предвиждат, след завършване на разработката, да се произвеждат поне 10 ракети на месец, с възможност за увеличаване на обема. Максималната цена на единица е около 1,07 милиона долара, приблизително 1 милион евро или близо 2 милиона лева.

Допълнителни подробности сочат, че три индустриални екипа могат да получат договори за разработка на стойност около 12 милиона долара всеки за доставяне на ракети за тестови изстрелвания в рамките на една година. Предложенията трябва да бъдат подадени до началото на февруари, а договорите се очаква да бъдат подписани през март 2026 г.

Идеята за снабдяване на Украйна с ракети Найтфол се обсъжда поне от септември 2025 г., когато британски служители заявиха, че оперативно-тактически ракети могат да бъдат предоставени след завършване на разработката. По това време Министерството на отбраната прогнозира, че идентифицирането на жизнеспособни технически решения ще отнеме между девет и дванадесет месеца, последвани от подготовка на поне пет напълно функциониращи прототипа за тестове.

Британските власти представят проекта като част от по-широка стратегия за укрепване на европейската сигурност, като се гарантира, че Украйна разполага с необходимите средства да продължи да се противопоставя на руските атаки. Според министъра за отбранителни поръчки Люк Полард, сигурна Европа зависи от силна Украйна, а новата ракетна система е предназначена да накара Москва да се замисли повече, докато войната продължава.