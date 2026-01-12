Венецуела изпраща 50 милиона барела петрол в САЩ след заповед на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в неделя обяви подробности за изпращането на венецуелски петрол в Съединените щати по време на брифинг на борда на Air Force One. Тръмп съобщи, че отношенията с временните власти във Венецуела под ръководството на Делси Родригес се развиват положително и потвърди, че Каракас е поискал прехвърляне на 50 милиона барела петрол към САЩ, на стойност около 4,2 милиарда долара, и че доставката вече е в ход.

Тази новина последва изпълнителна заповед, подписана в петък от Тръмп, с която бе обявено национално извънредно положение за защита на приходите от венецуелски петрол, държани в сметки на Министерството на финансите на САЩ. Заповедта защитава тези средства от съдебни претенции, искове или други правни действия, като гарантира, че приходите и средствата от продажби остават под суверенния контрол на Венецуела, освен ако изрично не бъде упълномощено друго, и според Белия дом това има за цел да подкрепи външнополитическите и националните интереси на САЩ.

По-рано през седмицата Тръмп се срещна с водещи ръководители на компании от петролния и газовия сектор, за да насърчи инвестиции във венецуелския енергиен отрасъл и да очертае потенциални големи финансови възможности. Междувременно Делси Родригес, временният лидер на Венецуела, критикува американските операции, които доведоха до задържането на сваления президент Николас Мадуро и неговата съпруга, определяйки ги като „криминална агресия“ по държавната телевизия, докато Мадуро остава задържан в Ню Йорк.