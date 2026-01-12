  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -3 / +0
Пловдив: -2 / +2
Варна: -4 / -1
Сандански: -1 / +1
Русе: -7 / -3
Добрич: -6 / -4
Видин: -3 / -1
Плевен: -4 / -2
Велико Търново: -6 / -2
Смолян: -9 / -7
Кюстендил: -5 / -3
Стара Загора: -3 / -3

Венецуела изпраща 50 милиона барела петрол в САЩ след заповед на Тръмп

  • Сподели в:
  • Viber
Венецуела изпраща 50 милиона барела петрол в САЩ след заповед на Тръмп
A A+ A++ A

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в неделя обяви подробности за изпращането на венецуелски петрол в Съединените щати по време на брифинг на борда на Air Force One. Тръмп съобщи, че отношенията с временните власти във Венецуела под ръководството на Делси Родригес се развиват положително и потвърди, че Каракас е поискал прехвърляне на 50 милиона барела петрол към САЩ, на стойност около 4,2 милиарда долара, и че доставката вече е в ход.

Тази новина последва изпълнителна заповед, подписана в петък от Тръмп, с която бе обявено национално извънредно положение за защита на приходите от венецуелски петрол, държани в сметки на Министерството на финансите на САЩ. Заповедта защитава тези средства от съдебни претенции, искове или други правни действия, като гарантира, че приходите и средствата от продажби остават под суверенния контрол на Венецуела, освен ако изрично не бъде упълномощено друго, и според Белия дом това има за цел да подкрепи външнополитическите и националните интереси на САЩ.

По-рано през седмицата Тръмп се срещна с водещи ръководители на компании от петролния и газовия сектор, за да насърчи инвестиции във венецуелския енергиен отрасъл и да очертае потенциални големи финансови възможности. Междувременно Делси Родригес, временният лидер на Венецуела, критикува американските операции, които доведоха до задържането на сваления президент Николас Мадуро и неговата съпруга, определяйки ги като „криминална агресия“ по държавната телевизия, докато Мадуро остава задържан в Ню Йорк.

#Доналд Тръмп #Венецуела #петрол

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите