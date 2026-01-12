Ясновидецът Божидар Караджов: Ще има два вота тази година

В началото на всяка нова година най-важният въпрос е: Каква ще е тя? Отговор дава Божидар Караджов - ясновидец и мистик, единственият българин, вписан в елитната класация на най-известните пророци в света. Сред най-известните му предсказания са трагедията с авиокатастрофата над френските Алпи, страшният пожар във влака по линията София – Кардам, в началото на 2014 г. само той разкри за бъдещите тогава проблеми между Русия и Украйна, и отцепването на Крим, провидя сдаването на поста от Тереза Мей, както и забавянето на Брекзит и др.

Божидар Караджов има издадени 5 книги. Едната от тях – „Индиго децата на България“, е преведена на английски и руски. Призната е от критиците у нас.

Често го наричат „човекът чудо”, „феноменалният Божидар Караджов”!

Най-важният въпрос в началото на 2026 година – ще има ли край на войната в Украйна?

Повратен период във войната в Украйна ще е февруари. Това няма да излезе в медиите. Водят се тайни преговори, скрити от обществото.

Вижда ли й се краят и дали мирът, който ще бъде подписан, ще бъде траен. Дали това няма да бъде само временно примирие?

Краят на войната е близо. Няма да е временно примирие, а решаване на проблема. Тепърва ще излязат любопитни подробности, които не са били тема в публичното пространство.

Украйна ще се раздели с територии. Това е част от пъзела.

Ще има ли директен сблъсък между Русия и НАТО тази година или в съвсем близко бъдеще?

НАТО се разпада. Това е структура, която е на доизживяване. Единствените, които се интересуват от Алинса, в този му вид, са самите чиновници в него. Той не е полезен вече. Архаичен е.

Пак повтарям – разпада се, но няма да е тази година.

Тепърва военната доктрина, която Европа не притежава, ще излезе на преден план.

Тръмп ще накара ли Русия и Украйна да сключат траен мир?

Това е игра предимно между САЩ, Русия и Великобритания. Европейският съюз няма голяма дума в нея.

Мирът в Украйна ще бъде изтъргуван за сметка на интереси в Близкия изток, които ще достигнат до конфликти.

Във вътрешнополитически план и в очакване на предсрочните избори какво ще се случи на политическата сцена у нас?

Ходът от международните действия, заради войната в Украйна, ще се отрази на предизборните дебати у нас. Самият вот ще бъде с изключително интересен край, като той обаче ще даде начало на нещо различно в най-новата история на България.

Изборите ще бъдат спечелени от партии, които в момента не се сочат като големи победители.

Поради тази причина ще има не един, а два вота.

При първия ГЕРБ ще задържи своята електорална тежест. При ДПС-Ново начало също няма да има спад.

ПП-ДБ ще вдигнат своята тежест.

При „Възраждане“, като най-голямата националистическа партия у нас, няма да има нито покачване, нито спад при първия вот.

Що се отнася до БСП, те се намират в тежък катарзис. Атанас Зафиров ще оцелее на 10 януари. Винаги съм казвал, че стабилизирането на левицата минава през лидер като Калоян Паргов. А в годината на президентските избори, той е един печелившите варианти за следващ държавен глава.

А президентът няма ли да направи партия и да участва в тези, първи, за които твърдите, избори?

Ще направи грешка, че няма да участва в първото раздаване.

Какво ни очаква в международен план?

Светът навлиза в нова геополитическа ера. Балансът на силите ще се измести към Азия.

2026 ще е началото на квантова революция. Изкуственият интелект ще се превърне в оръжие.

От това най-много ще пострадат поколенията, родени преди 21 век.

Изкуственият интелект ще донесе проблеми в киберсигурността, тоталното наблюдение и етичните дилеми, за които човечеството е неподготвено.

Нов конфликт ще се заформи в Близкия изток. Той ще обхване целия свят, като ще доведе до отслабване на Запада.

В Близкия изток има много точки на напрежение, които ни засягат пряко - между Турция и Израел, Иран и Израел, с Йемен също. Ще се стигне ли до големи военни конфликти там?

Израел ще има търкания с Иран. Там проблемите тепърва предстоят, но с любезната подкрепа на САЩ.

Друго ново огнище ще има в Ливан. То няма да е голямо, но проблемът е, че е близо до нашата страна.

Виждате ли вероятност Китай да воюва със САЩ за Тайван директно? А заради Иран или Венецуела?

Тайван е ябълка на раздора в отношенията между САЩ и Китай. Военен конфликт тепърва предстои.

Друг е въпроса за интересите на Тръмп в Куба. Там ни очаква напрежение и разбутване на власта.

На обратния полюс е очаквано според много анализатори, навлизане в Колумбия, но там нищо няма да се случи.

От септември предстоят проблеми на Тръмп. Властта му ще бъде поставена на карта. Интересни времена ще се случат във втората половина на годината.

Тежки времена предстоят в Щатите, помнете ми думата.

Да се върнем у нас. Ще свикнем ли с еврото, някои дори смятат, че пак ще си върнем лева?

Няма да се върнем към лева.

Предвиждате ли големи недоволства в родината?

Протести ще има. Хората са нащрек. Няма да допуснат този път да има подмяна, както и ще бдят за купуване на гласове по изборите.

Из цяла Европа има огнища на напрежение, смятате ли, че ще се стигне до голяма ескалация и къде най-вече?

Големи проблеми ще има във Франция, Германия, Белгия. Ескалация е силна дума, зависи от гледната точка.

Връщайки се на Вашия въпрос за НАТО ще обясня по друг ракурс, а именно, че нов военен алианс ще бъде създаден, но той ще е чисто европейски.

Атентати ще бележат ли тази година?

Ще бъдат на ново ниво. Няма да бъдат в класическия начин, който сме свикнали, а ще бъдат под формата на нещастни случаи, инциденти.

Застрашени държави от такива случаи са САЩ, Великобритания, Турция, Германия, Япония.

Говоря за по-сериозни мащаби.

Като че ли свикнахме на природни катаклизми. Предвиждате ли такива у нас през 2026 г. и кои смятате, че ще са най-унищожителни?

Зимата тепърва ще ни връхлита. Сибирски студове ще сковат част от страната през март. Три земетресения ще бъдат отчетени у нас.

За съжаления не си взехме поука от пожарите миналата година. Такива отново ще създадат проблеми, предимно в Стара планина и Родопите.

Локални наводнения ще има в северозападна и югозападна България.

Предупреждавам за предстоящи два сериозни инцидента с влакови композиции.

Войната по пътищата ще спада ли?

Пътно-транспортните произшествия ще намаляват като черна статистика. Това обаче ще започне да се забелязва след март тази година.

Какво да очакваме в духовен план през настоящата година?

Човекът на светлината ще се издигне. Ние сме от няколко години в период на обновление, прераждане и появата на нова форма на глобално съзнание.

Говорите, че човекът на светлината ще се издигне, но дали това ще ни направи по-добри хора в личен, а и обществен план?

Това е въпрос на самозъзнание, на самоопределение. Все повече хората се обръщат към духовното, бягайки от материалния начин на живот.

Това е човек, с главно Ч. Човекът на нашето бъдеще!

Има ли неща в България днес, с които се гордеете?

Много неща ме карат да се гордея. Гордея се с обикновенния човек, човекът, който не винаги е под светлината на прожектора.

Какво ни пречи да стигнем и надминем американците?

Ако си припомним големият Тодор Колев, тъй като от въпроса ви веднага се сетих за неговото „Как ще ги стигнем американците“, с ръка на сърцето ви отговарям, че в много отношения ние се ги надминали. Проблемът у нас е чувството за малоценност. Но това е нашата съдба. Което е добре, защото не се горделиви, а скромни, духовно израснали.