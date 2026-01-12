Стотици загинали при протестите в Иран, Тръмп заплашва с военна намеса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че властите в Иран са се свързали с него, изразявайки желание за „преговори“ след неговите многократни предупреждения за потенциална военна намеса, ако иранското правителство продължи да убива протестиращи. Безредиците, първоначално предизвикани от внезапния спад на иранската валута, прераснаха в национални антиправителствени демонстрации. Оценките за жертвите варират: базираната в Норвегия организация Iran Human Rights потвърди поне 192 смъртни случая, докато базираната в САЩ Human Rights Activists News Agency посочи 544 загинали, включително 48 служители на сигурността, като се очаква хиляди други да са ранени или арестувани.

Тръмп подчерта, че въпреки сигналите на Иран за готовност за преговори, „може да се наложи да действаме преди тях“, което подсказва, че военните опции остават на масата. Той описа Техеран като „уморен да бъде бит от Съединените щати“ и заяви, че страната „иска да преговаря“. Американският президент проучва различни отговори, включително удари, кибероперации, разширяване на санкциите и подкрепа за онлайн антиправителствени мрежи.

Ситуацията предизвика международни реакции. Китай осъди всяка чуждестранна намеса в Иран и призова всички страни да действат за мир и стабилност в Близкия изток. Германският канцлер Фридрих Мерц критикува иранския репресивен натиск, наричайки използването на брутална сила срещу протестиращите „признак на слабост“ и поиска незабавно прекратяване на насилието.

В самия Иран властите наложиха почти пълно блокиране на интернета за над 84 часа, ограничавайки независимата проверка на жертвите и събитията. Въпреки това продължават да излизат видеа и съобщения, включително кадри с тела в моргите. Иранските власти също са арестували ключови организатори на протестите и са заплашили с тежки наказания, включително смъртно наказание, за тези, определени като „врагове на Бога“. Режимът твърди, че ситуацията е под контрол и обвинява чуждестранни сили за подстрекаване на безредиците, докато държавните медии призовават гражданите да се включат в „национални маршове на съпротивата“.

Междувременно Реза Пахлави, синът на сваления шах, който живее в САЩ, публично призова членовете на иранските служби за сигурност и гражданската администрация да се присъединят към протестното движение, представяйки кризата като морален избор между подкрепата за гражданите или сътрудничество с „убийците на народа“.

Иранският външен министър Аббас Арагчи заяви, че протестите са станали насилствени, за да предоставят оправдание за американска намеса, без да предостави доказателства. Напрежението се увеличи още повече, след като парламентът на Иран предупреди, че всяка американска атака ще превърне американските и израелските обекти в „легитимни цели“. Израел е в повишена готовност, като публично мълчи, за да не придаде достоверност на твърденията за чуждестранна намеса.

Протестите предизвикаха предупреждения от правозащитни организации, че истинският брой на загиналите може да надхвърли първоначалните оценки, дори да достигне 2000. Въпреки жестокия натиск, демонстрантите остават решени, което прави движението най-значимото антиправителствено събитие в Иран през последните години. Тръмп отново потвърди ангажимента си да „спаси“ протестиращите и посочи, че Съединените щати са готови да окажат помощ, въпреки че разговорите с Техеран все още са в ранна фаза.

Протестите продължават на фона на тежка икономическа криза, политическо недоволство и режим, решен да запази властта чрез насилие и репресии, оставяйки Иран на ръба на по-нататъшна нестабилност.