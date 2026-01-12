Заради студа: Община Русе обяви днешния ден за неучебен
Неучебен ден за всички училища на територията на община Русе ще бъде днес, 12 януари, но мярката няма да важи за детските градини.
Това съобщиха от местната администрация в крайдунавския град, като уточниха, че решението е взето след обсъждане на метеорологичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология и оценка на възможните рискове, свързани с очакваните ниски температури, които за региона са между минус 9 и минус 14 градуса. За област Русе е обявен предупредителен жълт код за студено време, след като днес той е оранжев за сняг поледици и силен вятър.
Основният мотив за обявяването на неучебния ден е грижата за здравето и безопасността на учениците. Продължителното излагане на минусови температури, особено при придвижване до и от учебните заведения, крие сериозни рискове. Очакват се заледявания, а макар снежната покривка постепенно да намалява, тя ще се задържи заради ниските температури. Натрупаният сняг по клони и електропроводи може да доведе до счупвания и скъсвания, както и до образуване на опасни ледени висулки, отбелязаха още от Община Русе.
От местната администрация уточниха, че фирмата за зимно почистване продължава с дейностите по осигуряване на нормална проходимост на уличните платна, като насочва усилия към второстепенната пътна мрежа в града. В подкрепа на снегопочистващите дейности и за по-ефективно освобождаване на уличните платна, утре всички общински паркинги ще бъдат безплатни. Мярката цели да улесни работата на техниката и да подобри организацията на движението в града.
