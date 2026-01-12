„Маркет линкс“: ГЕРБ-СДС отново първи на предстоящите избори, ИТН не влиза в парламента

Това е първата година от четири, в която нямаше избори. Много бързо нещата се промениха – от една надежда в правителството за политическа сигурност до момента, в който се видя, че това няма да се случи. Това заяви пред бТВ социологът от „Маркет линкс” Добромир Живков.

Той представи национално проучване на социологическата агенция, финансирано и реализирано с подкрепата на бТВ, проведено сред 1008 лица над 8 години, в периода 18-29 декември 2025 г., по методите на пряко интервю или онлайн анкета.

„Трусовете започнаха с недоволството срещу еврозоната. Хората не одобряват посоката, в която се развива държавата. Има спад в доверието към политическите лидери и неяснота за кого ще се гласува“, отбеляза той.

"Мяра": 63,8% смятат, че неприемането на бюджет 2026 г. ще се отрази на жизнения стандарт на българите

„Най-много изгубиха участниците в кабинета. ГЕРБ винаги е бил 21-24%, но досега не сме регистрирали такъв спад – 18,1%. Това е сериозна криза на доверие във водещата политическа сила. Има малък прираст при „Продължаваме Промяната - Демократична България“ на база гласуващите. Между 100 000 -130 000 от онези изгубени 600 000 се връщат с подкрепа за коалицията“, подчерта Живков.

„Има такъв народ” са под чертата.

„Ключът е „не съм решил за кого да гласувам”. Това са хора, които ще гласуват, но не знаят все още за кого“, обърна внимание социологът.

По думите му доста хора чакат нов политически играч. Определено негласуващите и нерешилите за кого да гласуват могат да бъдат мотивирани от евентуална партия на президента Румен Радев.

„Стабилно е доверието към президента Радев – той стои далеч от партиите и не поема особена отговорност. Когато такъв политик слезе на политическата сцена, ще има поляризация – много хора ще се разделят, ще тълкуват, че това е следващият политически проект, който търси властта. Пример за това е Мая Манолова“, допълни още Живков.

Най-драстична е промяната в доверието при Бойко Борисов – това говори за лидерска криза.

Делян Пеевски е с най-голямо недоверие.

Недоверието е доста високо и при лидерите на останалите участници в коалиционното правителство - Слави Трифонов и Атанас Зафиров.

Данните показват, че потенциал за протести има, обществената енергия не е изчерпана.