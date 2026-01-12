Православната църква почита Света Татяна!

На 12 януари Българската православна църква и вярващите почитат паметта на Света великомъченица Татяна. Празникът е повод за радост в хиляди български домове, където се отбелязват имените дни на носещите името Татяна, Таня и техните производни.

Символ на непоколебима вяра

Житието на светицата ни връща в Рим по времето на император Александър Север (205-238 г.). Света Татяна, дъщеря на знатен римски консул, избира пътя на християнското служение вместо светската суета. Според църковните предания, въпреки благородния си произход, тя е подложена на жестоки изпитания заради отказа си да принесе жертва на езическия бог Аполон.

Историческите извори описват император Александър Север като владетел с еклектични религиозни убеждения, който държал в личния си ларариум (домашен олтар) статуи както на Аполон и Орфей, така и на Исус Христос. Въпреки това, държавната машина на Римската империя не толерирала отказа от официалните култове, което довело до мъченическата смърт на Татяна и нейния баща през 226 година.

Чудеса и памет

Преданието разказва за поредица от чудеса, съпътстващи страданията на светицата – от сгромолясването на езическите идоли след нейната молитва до укротяването на дивите зверове, пуснати да я разкъсат. Света Татяна е обезглавена, но остава в историята като символ на духовна сила и саможертва.

В по-широкия православен свят Света Татяна се почита и като покровителка на студентите, традиция, която води началото си от основаването на Московския университет на нейния празник през 1755 година.

Кой черпи днес

На 12 януари имен ден празнуват дамите с имена Татяна, Таня, Траяна, както и мъжете с име Таньо.

Според народните поверия, този ден носи надежда за здраве и сила на духа.