Опасно ниски температури в понеделник - до минус 6 градуса
Внимание, опасно ниски температури! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за "студено" време в цялата страна за понеделник, 12 януари.
В понеделник облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър.
Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°.
В София максималните температури ще са около минус 5°.
В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.
Източник: НИМХ
При жълт код от НИМХ съветват:
Бъдете внимателни - очакват се много ниски температури. Студеното време крие риск за здравето, особено за чувствителни и хронично болни хора, възрастни, деца и хора без подслон. Препоръчва се ограничаване на престоя на открито, носене на топло облекло и своевременно търсене на медицинска помощ при неразположение.
Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°.
Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до 3° на юг. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще продължи да се повишава и ще се доближи до средното.
