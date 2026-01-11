Британският министър на отбраната иска да отвлече Путин

Британският министър на отбраната Джон Хийли призна, че би отвлякъл Владимир Путин, за да го държи отговорен за военни престъпления в Украйна. Той е заявил това пред Kyiv Independent по време на посещение в Киев в петък.



Посочвайки повредена от дрон сграда в Киев зад себе си, Хийли заяви, че това "ви казва всичко, което трябва да знаете за президента Путин и неговата решимост не само да води война срещу Украйна, но и да атакува цивилни, градове, инфраструктура, от която хората абсолютно зависят посред зима“.



"Този ​​човек трябва да бъде спрян. Тази война трябва да бъде спряна. И нашата мисия е да подкрепим Украйна в борбата ѝ днес и да помогнем за осигуряването на мир засега“, добави той.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че не вярва, че ще се наложи да нареди залавянето на руския лидер Владимир Путин, защото вярва, че войната в Украйна може да бъде разрешена по дипломатичен път.



По време на скорошна пресконференция в Мар-а-Лаго, Тръмп изрази личното си раздразнение от руския президент, казвайки: "Не съм доволен от Путин, той убива твърде много хора.“



По-рано беше съобщено, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не вярва, че някога ще има нужда да се даде заповед за залавянето на Путин, както беше в случая с венецуелския диктатор Николас Мадуро.



Преди дни украинският президент Володимир Зеленски, коментирайки залавянето на Николас Мадура от специалните части на САЩ, заяви:



"Ако могат да направят това с диктатори, тогава Съединените американски щати знаят какво да правят по-нататък“, отбеляза украинският президент.