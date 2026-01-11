Киев: Русия за първи път използва ударния ''Геран-5'' срещу Украйна

Руските сили използваха новия ударен безпилотен летателен апарат ''Геран-5'' за първи път по време на комбинирани въздушни атаки срещу Украйна през януари 2026 г. Това съобщи в неделя, 11 януари, Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна .



Според разузнавачите, този безпилотен летателен апарат е с дължина около 6 метра и размах на крилата до 5,5 метра.



"За разлика от предишните модификации на линията ''Геран'', устройството е изработено по нормална аеродинамична схема. В същото време повечето ключови компоненти и компоненти са унифицирани с други модели от тази серия“, отбелязват от ГРУ.



За атаката с ''Геран-5'' е установено, че руснаците са използвали 12-каналната сателитна навигационна система Comet, тракер, базиран на микрокомпютъра Raspberry и 3G/4G модеми, както и реактивен двигател Telefly, подобен на този на безпилотния летателен апарат ''Геран-3'', но с по-голяма тяга, обясниха разузнавачите.



Съобщава се също, че масата на бойната глава е около 90 кг, а декларираният обхват на ''Геран-5'' е около 1000 километра.



"Както и в случая с предишните ''Герани'', този БпЛА е трудно да се счита за собствена разработка на Руската федерация. Регистрирани са значителни структурни и технологични прилики с иранския дрон Karrar“, съобщиха от Дирекцията по отбрана на Министерството на отбраната.



Според украинските разузнавачи, окупаторите работят и върху варианти за използване на ''Геран-5'' от самолетоносачи, по-специално от самолети Су-25.



"Отделно се разглежда възможността за оборудване на самолета с ракети въздух-въздух Р-73 за противодействие на украинската авиация“, предупреди ГРУ.



Подчертава се, че специалистите на ГРУ на Министерството на отбраната вече провеждат изследвания на образците, използвани от руснаците.