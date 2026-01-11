  • Instagram
Торнадо в Гърция: Вятър вдигна във въздуха коли, преобъна самолети, морето заля брега (СНИМКИ, ВИДЕО)

Стопкадър/ЕРТ
Пориви на вятъра, достигащи 154 км/ч, по данни на Националната обсерватория в Атина, повалиха повече от 15 дървета по крайбрежните и централните булеварди на гръцкия град Александруполис, паднаха върху паркирани автомобили или блокираха движението на превозните средства.

Пред летище „Демокритос“ три тренировъчни самолета се преобърнаха от силата на вятъра и претърпяха щети. В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега.

Видеоклип от полуостров Пелопонес показва как торнадо хваща движещ се автомобил и го преобръща на пътя Пиргос - Кипарисия.

38-годишната водачка на превозното средство е без сериозни наранявания и е отведена за преглед в болницата в Кипарисия. Жената разказа, че изобщо не е разбрала какво е станало – на около 400 метра от дома ѝ всичко почерняло, летели хартии и торбички, а тя била повдигната във въздуха заедно с автомобила.

Силните ветрове блокираха движението на фериботите, а пътниците, които се бяха качили на борда, за да пътуват към пристанища на остров Крит, останаха блокирани. Плаванията са възобновени днес.


Според Националната метеорологична служба вятърът в Егейско море е достигал до 9-та степен по скалата на Бофорт.

Бреговата охрана забрани снощи пътуванията към Цикладите от пристанищата в Пирея, Рафина и Лаврио.

Проблеми е имало и в Йонийско море, където също са били спрени фериботи към островите Закинтос, Кефалоня и Корфу.


Официалните власти и фериботните оператори съветват пътниците да проверяват разписанията, предупреждавайки, че компаниите могат да отменят плавания заради внезапно влошаване на времето.

Бурни ветрове се очакват отново в части на Егейско море, а проливни дъждове и гръмотевични бури – на островите от групата на Додеканезите. В планинските райони и в северните части на Гърция се очакват снеговалежи. Очаква се и рязко застудяване.





