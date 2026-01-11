Дончева: Ако Радев не обяви проект, отиваме на избори без ляво

Формулата БСП – Обединена левица натовари в едно микробусче всякакви формации, които претендират да са леви и го хвърли в пропастта. Сегашните лидери на БСП направиха груба политическа грешка, която коства имиджа на партията. Партийните членове ненавиждат това ръководство – така не може да се отиде на избори.

Това мнение изрази пред БНР Татяна Дончева, лидер на "Движение 21" и бивш депутат. Според нея "не може да се отстъпи лявото на Пеевски".

"На принципа на клиентелата на какво разчитате – че Пеевски ще ви налее гласове?! "Подстригването" на лидерите тръгна от времето на Сергей Станишев. Там всичко трябваше да бъде подравнено, да не стърчи нагоре, защото дразни. Свърши ерата "Станишев", Миков го изтърпяха две години, след това дойде Нинова, която ги изключваше на порции, на партийни организации, на структури. И сега, когато не останали хора, се закахърили, че ще разцепят партията. Там много дълги години не се работи за налагане на хора с лидерски качества."

Предупреждавахме, че дистанцирането от Пеевски е животоспасяващо, напомни тя.

Проект на Радев се явява конкуренция – обективно взема част от вота, и ако той играе, не бива да се разпиляват сили. Още по-тежкият въпрос ще е ако не направи, защото няма време и други да направят – ще се отиде на избори на практика без ляво. Това е голям риск. Дори Радев да има проект, лявото трябва да се подреди, коментира Татяна Дончева в предаването "Политически НЕкоректно".

"Кой е кръгът около Радев ще стане ясно като се обяви политическият проект, защото няма време. Ще се види кои са лицата. В кратки срокове ще трябва да се представят водещите му специалисти в ключовите сфери и да се правят изводи."

В разграждането на модела не може да участва човекът, който е вграден в модела. Разграждането трябва да стане от други хора, от други субекти. Бойко Борисов е вграден в модела "ГЕРБ". Задачата е супер сложна и не може да бъде замъглена с това приели ли сме еврото, подчерта Татяна Дончева и изтъкна, че моделът "Борисов" се характеризира с легализирането на подземния свят, превърнат в управленец на държавата.

"Пеевски е възможен само защото преди това беше Борисов. Ако нямаше Борисов, който да изгради цялата тази система, нямаше как да се появи Пеевски в българския политически живот. Той е еволюция на модела "Борисов". Ако искаме да премахнем модела, означава да прекъснем участието на подземния свят в държавното управление. Този модел беше първо наложен в София, след това в България, а след това на него се качи Пеевски."