Петър Волгин за ЕС: В момента плурализъм няма, има брюкселски диктат

Абсурдно е да се говори, че войната в Украйна трябва да продължи. В момента плурализъм няма, има брюкселски диктат. Това заяви евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин в интервю от Брюксел за подкаста на Мартин Карбовски.

„Не гласувайте за ПП, понеже цяла България ще стане като София!“, призова той. Контекстът на изречението беше перманентната криза с боклука, която мъчи българската столица. Според Волгин, класическото светоусещане на брюкселската бюрокрация е да запълни празното квадратче и оттам насетне нищо не е важно. Той обясни, че никой не се интересува как българите ще преживяват смяната на валутата си. Европейските институции нямат роля за удължаване на срока за функциониране на двете валути едновременно, евро и лев, посочи Волгин в отговор на въпрос и констатация на водещия, че ние българите няма да се оправим в рамките на месец, че „спекулата в момента тук е кошмарна“ и че „всичко се изравнява едно към едно с еврото“.

Официалните позиции на ръководството на ЕС относно Венецуела и „залавянето“ на Мадуро са удивително скопени, явно има някакъв страх да не бъде разсърден Доналд Тръмп, независимо, че еврочиновниците не харесват Тръмп, посочи Петър Волгин. Хем не го харесват, хем ги е страх.

„Американците ще си купят гренландците!“, това е много по-просто отколкото да прилагат интервенция. „Ще бъде изиграно, че самите жители на Гренландия ще кажат, че искат в САЩ, правото на самоопределение на народите.“ Според Петър Волгин казусът с Гренландия ще мине безболезнено, но и в двата случая, Венецуела и Гренландия, има тотално пренебрежие от страна на САЩ към това, което се нарича международно право. „Няма такова нещо като международно право и никога не е имало. Има правото на силния, правото на този, който разполага с оръжие, който разполага с пари, да се разпорежда с живота на по-малките. Международното право е просто един параван.“

На въпрос на водещия, можем ли да кажем, че Тръмп започна да прави като Путин, българският евродепутат от „Възраждане“ каза следното: „Има огромна разлика. Защото това, което Русия направи през 2022 г., беше, че тя влезе в една война, която течеше. Една гражданска война, която течеше в Украйна, между проруски настроените сили и антируски настроените сили. Това не беше, както тук, в Брюксел, го наричат „пълномащабна непровокирана агресия“. Русия влезе, за да защити рускоезичното население на тази територия. Докато Тръмп във Венецуела не влезе да защити никого. Или ако защити нещо, то е само американския икономически интерес, да вземе петрола на Венецуела. Така че има огромна разлика между това, което правят американците, и това, което правят руснаците.“

„Великобритания беше в основата на това, да не се подпише мирно споразумение за Украйна през март 2022 г. Усилията на британците продължават в тази посока. Най-странното е, че останалите европейски държави играят по гайдата на Лондон и аз срещу това много протестирам. Във всички мои изказвания и срещи, които правя, казвам, че е абсурдно Великобритания, която не е член на ЕС, да казва на ЕС какво да прави. И изобщо е абсурдно да се говори, че войната трябва да продължи. И че Европа трябва да се концентрира върху все по-силно превъоръжаване и развитие на военната индустрия, върху вкарване на още и още пари във военния бюджет, защото това убива Европа, това убива всички нас.“ Този отговор даде Волгин на Карбовски, който го провокира с популярен цитат, че Брюксел и Лондон ще направят всичко възможно, за да може войната в Украйна да продължи.

„Омразата към Русия съществува от векове. Западният свят беше в най-добри отношения с Русия, когато там управляваше Елцин, защото тогава Русия беше слаба и предизвикваше единствено съжаление. Тогава в западните столици се казваше колко е хубава Русия“, разказа Волгин и поясни, че колкото повече Русия се е измъквала от онази дупка на пропадане и е възвръщала силата си, толкова повече се е засилвала омразата към нея на Запад, докато се стигне до ситуацията, да се приема за bon ton да се говори срещу Русия. „Ако ти не говориш срещу Русия, значи си платен от Кремъл. Такава е политическата коректност.“

„В момента плурализъм няма, има брюкселски диктат“, каза Волгин. В ЕП се обсъжда бюджет за увеличаване на парите за НПО-тата, за т.нар. „развитие на гражданското общество“, за спонсориране на „свободните медии“. А под „свободни медии“ те разбират тези, които изпълняват указанията на Брюксел. За опозиционните медии казват, че са оръжия на руската хибридна атака. Всеки глас, който е опозиционен на Брюксел, е част от руската пропаганда.“

На въпрос на Карбовски за БНР, която тема е типична за Петър Волгин, предвид дългогодишната му работа в националното радио, евродепутатът изказа своята тъга за състоянието на медията. Той сподели, че в БНР няма различно говорене с малки изключения, тук-таме. А една медия има смисъл, само ако има различни гласове.

В края на разговора с Карбовски Петър Волгин обяви, че ще организира конференция в София за бъдещето на ЕС, дали ще го бъде или не, в началото на месец февруари. „Европейските нации трябва да си сътрудничат, а не да воюват. Но начинът, по който това се случва в този ЕС, е изключително сбъркан и няма общо с това, което е било замислено преди години. Аз искам Европа да бъде Европа на народите, а не Европа на бюрокрациите и Европа на Урсула“, посочи Волгин. „Не трябва да има такава Европейска комисия, някакви хора, неизбрани от никого, които са си въобразили, че са правителството на Европа! Това не трябва да го има. Европейският парламент трябва да има много повече власт, защото парламентът се избира от европейските граждани. Целият ЕС има нужда от преосноваване.“



