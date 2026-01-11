Гренландската авантюра на Тръмп може да предизвика следващата ядрена надпревара

Възобновеният интерес на Доналд Тръмп към придобиването на Гренландия се превърна от това, което мнозина отхвърлиха като ексцентрична фиксация, в истинска геополитическа криза, която заплашва да преоформи фундаментално трансатлантическите отношения и архитектурата на глобалната сигурност. Това, което започна като привидно импулсивни изявления, се кристализира в многопластова стратегия, която различни експерти предупреждават, че наподобява тактики, използвани от авторитарните режими – повдигайки тревожни въпроси за ролята на Америка в международния ред.

Стратегическата важност на Гренландия е безспорна. Арктическата територия се намира на критична точка за наблюдение на руската и китайската военна активност, съдържа огромни минерални ресурси, съществени за съвременните технологии, и контролира ключови корабоплавателни маршрути, които климатичните промени правят все по-достъпни. Въпреки това, подходът на Тръмп за осигуряване на американските интереси там алармира, както съюзници така и противници, като президентът използвска микс от неясни обещания за сделки и притеснителни заплахи за употреба на сила.

Според информация на Politico, администрацията на Трамп изглежда следва тревожен сценарий, който носи неудобни прилики с руската експанзионистка тактика. Стратегията съобщено включва четири потенциални фази: провеждане на кампании за влияние за насърчаване на движението за независимост на Гренландия, предлагане на икономически стимули чрез споразумения като Пакт за свободна асоциация, натиск върху европейските съюзници към подчинение и – най-тревожно – възможността за военна интервенция.

По непотвърдена информация, американски агенти, инструктурани от Тръмп, вече са провели тайни операции за влияние в Гренландия, което е накарало датските служби за сигурност да издадат предупреждения за чуждестранна намеса. Това напомня на руските дезинформационни кампании в Молдова и Украйна, където Москва работи за усилване на проруските настроения и за създаване на привидна народна подкрепа за сближаване с руските интереси.

Човешката цена на тези геополитически маневри не може да бъде пренебрегната. Самите гренландци са изплашени и объркани от това да бъдат третирани като фишове за пазарлък. Населението на територията от приблизително 57 000 души – 85 процента от които се противопоставят на присъединяването към Съединените щати – сега се оказват в центъра на международна криза, която не са предизвикали. Политическите лидери в целия спектър на Гренландия издадоха съвместни изявления, потвърждавайки желанието им да останат гренландци – нито американци, нито просто датчани.

По-широките последствия за международната сигурност са шокиращи. Множество европейски официални лица и експерти по отбраната предупреждават, че всяко американско военно действие срещу Гренландия ефективно би прекратило НАТО и унищожило 80 години внимателно изградени системи на съюзи. Обединеното кралство вече спря да споделя разузнавателна информация със Съединените щати, докато Франция позиционира ядрена подводница близо до Канада по време на заплахите на Тръмп за анексиране на северния си съсед.

Може би най-тревожна е кризата на ядреното разпространение, която това може да предизвика. Страни, които са разчитали на американски гаранции за сигурност в продължение на десетилетия, сега открито обсъждат разработването на собствени ядрени арсенали. Шведските медии съобщават, че прибалтийските държави, водени от Швеция, преразглеждат възможността за придобиване на ядрено оръжие – нещо, което би било немислимо преди само няколко години. Япония, Полша и други нации, преди това ангажирани с неразпространението, може да последват примера, ако заключат, че американската защита е ненадеждна или че самата Америка представлява заплаха за суверенитета на съюзниците.

Икономическите и дипломатическите последствия биха били еднакво тежки. Западните медии съобщават, че Европейският съюз подготвя потенциални санкции срещу американски технологични гиганти и финансови институции, ако Тръмп отхвърли предложените от НАТО договорености за сигурност на Гренландия. По-екстремни опции, които се обсъждат, включват изгонване на американските военни от Европа и закриване на базите им, което би парализирало стратегическото позициониране на САЩ в Близкия изток и региона.

Ирониятата е, че действията на Тръмп може да постигнат противоположното на предвидения ефект. Вместо да осигури американски интереси, агресивното позициониране към Гренландия тласка европейските съюзници към по-голяма независимост от Вашингтон и потенциално към алтернативни договорености за сигурност. Китай може да спечели най-много, тъй като европейсите страни ще търсят алтернативи на американската непредсказуемост. Русия, въпреки собствените си арктически уязвимости, би приветствала разцеплението на западното единство.

Ситуацията изисква спешни действия от Конгреса. Законодателите имат конституционен дълг да ограничат превишаването на изпълнителната власт и да поддържат международното право. Хората на Гренландия заслужават сигурност и самоопределение, а не да бъдат използвани в конкуренцията на великите сили. Американските съюзници заслужават предсказуемост и уважение, а не заплахи и принуда.

Гренландската авантюра на Тръмп представлява повече от териториален спор – това е тест дали международният ред след Втората световна война може да оцелее при американския ревизионизъм. Щетата на глобалното положение на Америка може наистина да отнеме години за поправяне, но само ако коригиращите действия започнат сега. Алтернативата е свят, където силата решава всичко, ядреното разпространение да се ускори безконтролно, а бившите съюзници да станат противници. Този резултат не служи на никого, най-малко на американците.