Асен Василев: В никакъв случай няма да имаме обща кандидатура за президент с ГЕРБ!

В никакъв случай няма да имаме обща кандидатура за президент с ГЕРБ! Това е ясно записано в споразумението, подписано с "Демократична България", ДСБ и Форума за демократично действие. Наше изрично условие е да няма взаимодействие с ГЕРБ, заяви лидерът на ПП Асен Василев в интервю пред БНР.

"Ако българите искат да станем богата, справедлива, европейска държава трябва да излязат да гласуват и да дадат ясен мандат на една партия да управлява", категоричен бе той в предаването "Неделя 150".

"Това с коалициите го пробвахме във всички видове формати и се видя, че не работи. То беше ясно, че трудно ще проработи, но се видя, че с коалициите не работи. Когато направихме сглобката, за да влезем в Шенген и Еврозоната, случи се. И оттук нататък няма никакви неща, които да стоят като наднационална цел пред България. Сега е мафията да се извади от властта и за тази цел трябва да има една партия, която да понесе отговорността и да изнесе тази битка", коментира председателят на "Продължаваме промяната".

За влизането България в еврозоната, той коментира, че има тук- там опити да хитреят определени търговци или хора.

"Имаше проблем с банките, доста системен, но след намесата на БНБ е преодолян. Знаете, че отказваха да обменят левово в евро на клиенти, които не са техни клиенти, искаха такси и документи за произход. В общо линии плавно върви преходът. Иначе това е финалната стъпка на пълната интеграция на България в ЕС, оттук нататък няма формат в ЕС, където да не участваме равноправно с другите страни членки", коментира той.

И призна, че правителството на Желязков е свършило добра работа, след като е имало натиск да поиска конвергентен доклад преди година:

"Не бих ги похвалил в цялата информационна кампания – не се случи както беше предвидена и разписана през 2024, когато си тръгнах като финансов министър. Година и половина след това нищо не беше направено по темата."

И каза, че е добре, ако България приключи годината под 3% дефицит, но не коментира слухове, а реални данни. Василев посочи, че правителството на Желязков е първото от 12 години, което бави данните:

"Тук правителството на Желязков нанесе щета - това е първото правителството спряло практиката в първия работен ден на месеца да излизат данните за предишния месец. На 5 януари трябваше да имаме данните за декември, реалните макар и предварителни данни."

Василев е доволен, че не беше приет проекта за Бюджет 2026, а действа удължителен бюджет, защото така е спряно увеличението на данъчно-осигурителната тежест.

"Удължителният бюджет блокира всичко това. Той индексира доходите с темпа на инфлацията, а след изборите трябва нов кабинет с ясна визия, как България да се развива нататък и спрямо това да се направи цялото бюджетиране. Защото, ако нямаш визия, какво искаш да правиш и къде искаш да отидеш, няма как да имаш разумен бюджет. Това е разговорът, който трябва да започне в българското общество. От 1996 г. голямата национална цел беше да станем членове на НАТО, да влезем в Европа, в ЕС, в Шенген. Това е постигнато. Сега е в каква България искаме да живеем и как да изглежда", каза още Асен Василев.

Философията си като финансов министър, да налива пари в потреблението, за да вдигне БВП на страната той обясни така:

"За първи път се обърна тенденцията и повече се връщат в България, имаме увеличение на работещи и плащащи осигуровки. За всеки инвестиран лев имаме 4 лв. увеличение на БВП. Тези инвестиции не са изтекли. 2025 г. кабинетът Желязков взеха дълг от над 17 млрд. лв. очакваното повишени е в БВП е 15,5 млрд. лв., тоест за 1 лев взет дълг, инвестиран в икономиката имаме под лев за БВП. За 2025 г. имаме 8000 българи напуснали страната и 15 000, които са се върнали обратно. Но тук идва въпросът, това е началото на този път, в каква държава искаме да живеем?, посочи лидерът на ПП.

И според него е важно да живеем в богата, справедлива и европейска държавата:

"Да имаме здравеопазване в рамките на час, независимо в коя част на страната си. Да стигнеш до истински качествена болница и да получиш адекватни здравни грижи, ако получиш инфаркт, да не се притесняваш, че нямаш достатъчно пари за лечение, да има профилактика. Също така да намалим доплащанията, България е с най-големия процент доплащане в целия ЕС. Образованието по същия начин, това са големите изравнители – здравеопазване и образование, в обществото. Защото те дават равна възможност, независимо какво ти е дала природата като генетика или в какво семейство си се родил. Трябва изцяло да се преразгледа тази система, както и системата как нашата икономика да стане конкурентна. Нямаме нормално работеща съдебна система и правосъдие."

Василев припомни, че ако промените в конституцията, "които направихме в съдебната система не бяха отменени от Конституционния съд, щяхме да имаме избор на главен прокурор от квота, която в основата си не е избрана от текущите прокурори":

"Защото в момента се избира главен прокурор от подчинените му. Безумна е текущата система. Като следствие имаме прокурорска колегия на ВСС и всеки член получава по над 20 000 лв. месечна заплата. И тези хора 6 месец не прилагат закона и остават нелегитимен главен прокурор. Дори Конституционният съд отказа да разглежда писанията му и казва, "вие сте никой". Той е узурпирал тази власт и ще има сериозни проблеми със съдебната власт, ако тя заработи."



