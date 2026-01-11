Тръмп поискал специален план за нахлуване в Гренландия, ЕС готви санкции срещу САЩ

Доналд Тръмп е инструктирал Съвместното командване за специални операции на САЩ (JSOC) да подготви подробен план за нахлуване в Гренландия.

Това съобщи британският седмичник The Mail on Sunday, позовавайки се на свои източници.

Според съобщенията, Тръмп се стреми да анексира Гренландия въз основа на нейното „стратегическо местоположение и минерални богатства“. Преди това той многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати.

По време на първия си мандат Тръмп предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана.

Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези планове, подчертавайки, че островът е част от кралството.

Европейският съюз разработва планове за налагане на санкции на американски компании, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп продължи с плановете си да анексира Гренландия, предаде британският The Sunday Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, ограничителните мерки биха могли да бъдат насочени към американските технологични гиганти Meta, Google и Microsoft. Освен това, Брюксел би могъл да ограничи дейността на X и да наложи ограничения на банки и финансови фирми, базирани в Съединените щати.

Вестникът подчерта, че се разглежда и сценарий, при който европейските страни биха могли да затворят американски военни бази на своя територия. The Sunday Telegraph нарече подобни мерки крайни и добави, че те биха могли да бъдат предприети, ако Тръмп отхвърли предложението на Обединеното кралство и водещите държави-членки на ЕС да разположат мисия на НАТО в Гренландия, за да предотвратят присъединяването на острова към Съединените щати.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Според него Съединените щати поеха задължението да защитават острова от евентуална агресия.