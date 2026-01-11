  • Instagram
Протест пред СО заради проблемите с боклука: София стана сметище!

БТА
Граждани се събраха на протест пред Столична община заради проблема със сметосъбирането в София и и блокираха движението на ул. "Московска 33". Акцията бе организирана във Facebook от Мариян Ташев и е под надслов "Да изхвърлим боклука на ул. Московска 33". От Общината казаха, че протестът е официално заявен.

Участниците в демонстрацията поставиха пред сградата чували с боклук със снимки на кмета Васил Терзиев върху тях. Протестиращите скандираха "Оставка".

Снимка: БТА

На плакатите пише "Оставка на кмета!" и "София стана сметище". Протестиращите искат оставката на кмета Васил Терзиев и решение на проблема със сметопочистването, който е налице от няколко месеца. Кметът даде обещание до края на този месец ситуацията да се стабилизира.

Снимка: БТА

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, увериха преди дни заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов. През първите почивни дни от новата година граждани сигнализираха медиите за затруднено сметосъбиране в няколко района, сред които "Люлин", "Подуяне", "Слатина".

Снимка: БТА

Снимки: БТА

