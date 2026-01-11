На 71 години почина Неделчо Бонев, знаково лице в "Минстрой Холдинг" АД, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, съобщава БНР.



В продължение на 47 години заедно с Николай Вълканов, зам.-председателя на Конфедерацията на работодателите в България, проектират и построяват най-големите обекти в страната.

Сред тях са тунелите "Витиня" и "Траянови врата", ПАВЕЦ "Чаира", както и възстановяването и модернизацията на ключови рудници и предприятия – "Асарел", "Челопеч" и обектите в Родопите - "Горубсо – Златоград" и "Горубсо – Мадан", припомня "24 часа".



След 2004 г. заедно с Неделчо Бонев започна нов етап в развитието на "Минстрой", където обемът на инвестиции в проекти надхвърля 2 милиарда лева, насочени към българската индустрия и икономика.

Вълканов и Бонев реализират мащабни инвестиции в туризма и строителството – комплекси в Слънчев бряг и Варна, хотел "Боровец Хилс" и над 500 жилищни апартамента, както и хотел "Орфей" - над 1 500 000 квадратни метра.



Паралелно с това Неделчо Бонев възражда рудодобива в Родопите чрез проектите "Горубсо – Златоград" и "Горубсо – Мадан", изгражда "Цанков камък'' както и минни обекти в Македония.

Сред последните реализирани проекти са "NV Tower"– една от архитектурните емблеми на София, и NV Residence, в процес на реализация, а в района на Златоград, започва и изграждане на първата геотермална електроцентрала в България с капацитет 20 мегавата.