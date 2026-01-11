Седмичен ТАРО хороскоп от 12 до 18 януари

Овен – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Телец – Еон

Възраждане

През този период ви очакват възраждане и обновление. Мракът отстъпва пред светлината, зараждат се нови неща вследствие на положени от вас усилия. След дългото лутане и незнание по кой път да тръгнете осъзнавате, че средата е най-доброто решение. Настъпва време за промени, изпълнени сте с възторг от това, че сте взели най-правилните решения. След обзелото ви отчаяние в предишни периоди сега настъпва време за обновление и надежда. Предстои един емоционален период, през който висшите сили бдят над всички вас.

Близнаци – Кулата

Разрушение

Не обръщате внимание на предупрежденията. Обзело ви е лъжливо чувство за безопасност. В резултат на напрежението вярата ви се разпада. Изправяте се срещу собствените си страхове, повече не можете да отричате истината. Изоставят ви - връзките ви се дестабилизират. Околните изгубват доверие във вас. Пазете се и внимавайте през този период за неочаквани травми или финансови загуби.

Рак - Баща на жезлите

Интелект

Информацията ще ви залива от всички страни през този период. За много от вас жаждата за знания буквално ще се превърне в лакомия за факти. Ще имате множество идеи, но те ще бъдат хаотични и няма да можете да изберете към коя точно да се насочите. Имайте предвид, че прекаленото количество информация може по-скоро да ви натовари и обремени, отколкото да ви даде ясна насока. За хората на изкуството, творците и бизнесмените предстои прекрасен период, изпълнен с много нови идеи и реализация на проекти.

Лъв - Бялата карта

През този период вие ще сте хората, които ще градите вашето бъдеще. Дали периодът ще е прекрасен за вас или ще е провал, ще зависи изцяло от вашето отношение към всичко, което се случва около вас. Проектирайте вашите желания и това, което искате да ви се случи през този период. Обърнете специално внимание на взаимоотношенията с половинката ви. Нужно е да проявите своите чувства и да докажете своята любов. Отношенията с хората са много важни през този период.

Дева - Асо мечове

Познание

През този период кристално ясната мисъл ще ви помогне да откриете отговорите на въпросите, които ви мъчат от дълго време. Вникнете в реалността, пробийте си път към истината през царството на хаоса. Проявете интелекта и използвайте силата на ума си. Изпипвайте детайлите, само така ще получите просветление на съзнанието и мисълта. Много от вас могат да стигнат до истини и заключения, за които дори не са и подозирали преди.

Везни - Тройка чаши

Излишък

През този период бурно ще изразявате емоциите си. Много от вас ще започнат да обсъждат чувствата и мислите си с близък за вас човек. Ще се чувствате уникални, но ще трябва да правите компромиси с близките и обкръжението ви. Те ще очакват да чуят от вас думи на съчувствие. Един проблем, който отдавна ви притеснява, ще се разреши неочаквано. Ще се чувствате здрави, щастливи и емоционално излекувани. Някои от вас може да имат покана за мило семейно тържество.

Скорпион - Осмица жезли

Скорост

Продуктивно и позитивно използване на уменията. Съсредоточете енергията си в работата. Време е за усвояване на нови умения или занаят. Полагате упорит труд в дейност, която ви носи задоволство и нови постижения. Наслаждавате се на работата си и постигнатите успехи. Впрегнете силите си в учението или усвояването на нови познания. Добре е през този период да се запишете да учите нещо ново, което ще ви бъде полезно в бъдеще и ще ви носи благоприятни резултати.

Стрелец – Императорът

Създаване

Период, в който управление, власт, авторитети и всякакви теми, свързани с правната страна на нещата, ще имат превес във вашия живот. Ако вече сте постигнали нещата, които искате сега, идва времето, в което ще трябва да си извадите всички необходими документи и разрешителни, за да сте спокойни и чисти пред закона. През този период е нужно човек да вземе важно решение, да се лиши от нещо, да спре да се опитва да успее в дадена посока. Ако сте започнали частен бизнес и нещата не вървят особено добре, сега е времето да разберете, че само затъвате и е време да спрете. За тези, които са безработни; периодът ще е благоприятен да си намерят работа. Изобщо фокусът през този период е върху професионалния път.

Козирог - Син на чашите

Търсач

През този период внимавайте да не изпаднете в плен на емоционалния стрес. Ще бъдете дезориентирани и объркани какво действие да предприемете, къде и кога. Няма да знаете по кой път да поемете и ще се чувствате тотално объркани. Изтощението ще ви кара да бъдете несигурни в себе си. Творческото въображение ще бъде хаотично и нецеленасочено. Периодът е подходящ за отпуска и забавления. Оставете организма ви да си почине след дългия и упорит труд, който сте положили в миналото.

Водолей – Звездата

Надежда

Периодът ще е изпълнен с надежда и оптимизъм, вяра и вдъхновение. Много обещаващи възможности ще има пред всички вас. Перспективите са блестящи, бъдещето изглежда светло и привлекателно. Ще бъдете обзети от творческо вдъхновение, красота и интелигентност. Пречистете себе си духовно, бъдете смирени, непретенциозни и спокойни. Периодът е особено позитивен и е благословен от звездите!

Риби – Алхимия

Обуздаване

Първо: Анализирайте проблема. Второ: Начертайте план за действие. Трето: Напредвайте равномерно, стъпка по стъпка. Не залитайте наляво или дясно, следвайте средния път. Сега не е време за крайности. Бъдете балансирани и умерени.

Маг Розали, "Телеграф"