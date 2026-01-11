  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -1 / +1
Пловдив: -2 / +4
Варна: -4 / -1
Сандански: -3 / +3
Русе: -5 / -2
Добрич: -6 / -4
Видин: -3 / -1
Плевен: -4 / -1
Велико Търново: -4 / -2
Смолян: -8 / -1
Кюстендил: -7 / +0
Стара Загора: -3 / +3

Мадуро от килията: Справяме се добре, ние сме бойци

  • Сподели в:
  • Viber
Мадуро от килията: Справяме се добре, ние сме бойци

Ttuth Social/Donald Trump
A A+ A++ A

"Справяме се добре. Ние сме бойци", заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро за себе си и съпругата си Силия Флорес от килията си в САЩ, обяви синът им Николас Мадуро Гера, цитиран от Франс прес.

"Не тъгувайте", казва на адвокатите си Мадуро, който при американската военна операция в Каракас на 3 януари бе принудително отведен в САЩ.

Той и първата дама се явиха в понеделник за първи път пред съда в Манхатън, Ню Йорк. Двамата не се признаха за виновни по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин.

Синът им разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела (ОСП), уточнява АФП, цитирана от БТА.

Малко по-рано Държавният департамент на САЩ призова всички американски граждани да не пътуват до Венецуела, а тези, които вече са там, "да напуснат страната незабавно" от съображения за сигурност с оглед на ситуацията, определена като "нестабилна".

"Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата и претърсват превозни средства за доказателства за американско гражданство или за подкрепа за Съединените щати", пише в изявлението на Държавния департамент.

На 3 януари американските сили осъществиха военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха принудително отведени в САЩ.

#Николас Мадуро #САЩ. #Венецуела

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите