Мадуро от килията: Справяме се добре, ние сме бойци

"Справяме се добре. Ние сме бойци", заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро за себе си и съпругата си Силия Флорес от килията си в САЩ, обяви синът им Николас Мадуро Гера, цитиран от Франс прес.

"Не тъгувайте", казва на адвокатите си Мадуро, който при американската военна операция в Каракас на 3 януари бе принудително отведен в САЩ.

Той и първата дама се явиха в понеделник за първи път пред съда в Манхатън, Ню Йорк. Двамата не се признаха за виновни по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин.

Синът им разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела (ОСП), уточнява АФП, цитирана от БТА.

Малко по-рано Държавният департамент на САЩ призова всички американски граждани да не пътуват до Венецуела, а тези, които вече са там, "да напуснат страната незабавно" от съображения за сигурност с оглед на ситуацията, определена като "нестабилна".

"Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата и претърсват превозни средства за доказателства за американско гражданство или за подкрепа за Съединените щати", пише в изявлението на Държавния департамент.

