Кюрдите се изтеглиха от Алепо след сблъсъци с правителството - Какво се случва в Сирия

Кюрдските бойци в Сирия се съгласиха да се изтеглят от Алепо след споразумение за примирие, постигнато след дни на смъртоносни сблъсъци с правителствените сили. Сирийската армия съобщи, че операциите в кюрдския квартал Шейх Мақсуд са приключили, а държавната телевизия показа автобуси, превозващи кюрдски бойци към северните райони на страната. Правителството по-рано обяви контрол върху другия кюрдски район на Алепо – Ашрафиех.

Сирийските демократични сили (SDF), състоящи се от кюрди, араби и др., потвърдиха, че е постигнато споразумение за осигуряване на примирие и улесняване на евакуацията на бойци, цивилни, ранени и загинали от Ашрафиех и Шейх Мақсуд към северните и източни райони на Сирия. Командирът на SDF Мазлум Абди, известен още като Мазлум Кобани, подчерта важността на безопасното завръщане на разселените жители и призова медиаторите да спазят ангажиментите си.

Първоначално обаче SDF отрече, че се провежда евакуация, описвайки преместването с автобуси като принудително изселване на цивилни. Репортери на AFP са видяли автобуси, превозващи мъже от Шейх Мақсуд, но не са могли да потвърдят самоличността им. Семейства, блокирани от боевете, бяха съпроводени от сирийските сили за сигурност. Млади мъже в цивилни дрехи бяха отделяни от останалите, идентифицирани като бойци, и отведени в затвори. Местните жители изразиха безпокойство относно завръщането си у дома, като някои са избягали дни по-рано заради насилието. Полетите от летището в Алепо бяха прекратени за неопределено време.

Сблъсъците бяха сред най-интензивните в Алепо от отстраняването на бившия президент Башар ал Асад през декември 2024 г. Най-малко 21 цивилни са убити, според данни от двете страни, а губернаторът на Алепо обяви, че 155 000 души са разселени. SDF и сирийските власти се обвиниха взаимно за започването на насилието, което избухна след провал на преговорите за интегриране на кюрдските сили в националното правителство.

Съединените щати и Европейският съюз призоваха за подновяване на диалога между Дамаск и кюрдските власти. Американският пратеник Том Барак се срещна с президента на Сирия Ахмед ал Шараа, като подчерта необходимостта от връщане към политически обсъждания в съответствие с рамката за интеграция от март 2025 г. Това споразумение, първоначално планирано за реализация през миналата година, се забави поради кюрдски искания за децентрализирано управление, които Дамаск отхвърли.

Регионални актьори наблюдават ситуацията с повишено внимание заради опасения от по-широка ескалация. Турция, ключов съюзник на новите власти в Сирия, обяви готовност за интервенция, докато Израел изрази подкрепа за кюрдските сили. Анализатори отбелязват, че сблъсъците поставят на изпитание способността на Сирия да се обедини след гражданската война и да защити малцинствата, след като миналата година се наблюдаваха сектантски сблъсъци срещу алауити и друзи.

След изтеглянето на последните бойци на SDF, в Алепо настъпи относителен мир. Губернаторът Азам ал-Гариб потвърди, че градът вече е свободен от кюрдски бойци. Интензивността на боевете и мащабът на разселването – над 150 000 души – подчертават продължаващата нестабилност в Алепо и региона като цяло. SDF, с приблизителна численост между 50 000 и 90 000 бойци и контролиращ около една четвърт от сирийската територия, остава колебаещ се да се откаже от автономията си в североизточните райони, което усложнява перспективите за интеграция в държавните структури.

Въпреки че враждебните действия временно спряха, основните напрежения остават. SDF продължава да се противопоставя на пълната интеграция в командването на сирийското правителство, като се стреми да запази самоуправлението си в североизтока. Анализаторите предупреждават, че примирието в Алепо носи само временно облекчение, тъй като основните спорове относно територии, управление и политическо представителство остават, поставяйки под въпрос дългосрочната национална стабилност.