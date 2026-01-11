Хиляди на протест в САЩ заради смъртта на Рене Гуд
Нова нощ на протести и в Съединените щати, заради смъртта на Рене Гуд, която беше застреляна в колата си от федерален агент по миграцията.
Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на Минеаполис на фона на нарастващия гняв срещу имиграционните мерки. Според администрацията на президента Тръмп, агентът е действал при самоотбрана. Но местните власти заявяват, че жената не е представлявала заплаха.
Протести имаше също във Филаделфия, Ню Йорк, Вашингтон и Бостън. За днес са планирани още демонстрации.
