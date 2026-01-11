Цар Симеон награди Максим Бехар с Командирски кръст на ордена „Св. Александър“

Цар Симеон II, в качеството си на Велик магистър на Царския династичен орден „Св. Александър“, удостои наскоро д-р Максим Бехар с Командирския кръст на ордена, се казва в официалното съобщение на Двореца Врана.

Грамотата за Командирския кръст на ордена „Св. Александър“, връчена на Максим Бехар от Н.В. Цар Симеон II

Високото царско отличие е признание за дългогодишния му принос в областта на публичните комуникации, международните отношения и активната му обществена и професионална дейност , както и за ролята му в утвърждаването на авторитета на България на международната сцена .

Максим Бехар с грамотата и отличието „Командирски кръст“ на ордена „Св. Александър“.

Максим Бехар е сред най-изявените български комуникационни експерти с международна кариера, дългогодишен общественик и дипломат. През годините той последователно работи за развитието на модерните комуникации, за насърчаване на диалога между бизнеса, институциите и обществото, както и за изграждането на устойчиви международни партньорства.

Командирският кръст на ордена „Св. Александър“ е едно от най-високите отличия на Царския династичен орден и се присъжда за особени заслуги към обществото.

Командирски кръст на ордена „Св. Александър“

„За мен е изключителна чест и дълбоко лично признание да бъда удостоен с това високо отличие от Н.В. Цар Симеон II. Приемам го с огромно уважение и благодарност – не само като оценка за изминатия път, но и като морален ангажимент да продължа да работя със същата отдаденост за обществото, за България и за каузите, в които вярвам“ , заяви Максим Бехар .

Отличието беше прието от Максим Бехар с признателност и като символ на доверие и отговорност към бъдещите му обществени и професионални ангажименти.



