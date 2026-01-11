Над 2500 арестувани и над 100 жертви - Какво се случва в Иран

Протестите в Иран продължават въпреки засилващия се репресивен натиск от страна на властите и почти пълното прекъсване на интернет, като видеокадри и свидетелски разкази потвърждават сблъсъци в множество градове. Вълненията, започнали на 28 декември след срива на иранския риал, бързо се разпространиха в над 100 града и населени места, като демонстрантите искат край на режима под ръководството на върховния лидер аятолах Али Хаменей.

This is not a protest. It is a revolution.

Yes, Iran is looking at FREEDOM.



January 2026 Iran. pic.twitter.com/CI4UXMd3lZ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

Властите реагираха решително. Иранският главен прокурор Мохаммад Азад обяви, че всеки, който участва в протестите, ще бъде считан за „враг на Бога“, обвинение, наказуемо със смърт. Според доклади на правозащитни организации повече от 2500 души са арестувани от началото на протестите, а жертвите при сблъсъците между силите за сигурност и демонстрантите надхвърлят 100 души, включително цивилни и полицаи. Източници от болниците в Техеран и Рещ описват претоварени спешни отделения и морги, борещи се да се справят с жертвите, много от които са починали от огнестрелни рани, преди да получат медицинска помощ.

Въпреки заплахите, демонстрантите продължиха да излизат по улиците в градове като Техеран, Машхад, Рещ и Тебриз. Видеа, проверени от международни медии, показват как протестиращите използват огън, контейнери за боклук и тенджери за защита при сблъсъци със силите за сигурност, като част от кадрите показват подпалени автомобили и изстрели към тълпата. В районите Гиша и Пунак в Техеран демонстрантите скандираха срещу Хаменей и в подкрепа на монархията преди 1979 г.

January 11 and the protests in Iran are not slowing down. In Karaj, people are out chanting monarchist slogans. In Tehran’s Punak and Ketar districts, the crowds are massive, some say tens of thousands. Footage also shows IRGC thugs shooting at unarmed protestors. pic.twitter.com/dC1oURGIPy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

В изгнание бившият престолонаследник Реза Пахлави се изяви като гласен поддръжник на протестите, призовавайки иранците да продължат демонстрациите и да установят контрол върху центровете на градовете. Във видеообръщение Пахлави похвали смелостта на протестиращите, заяви, че режимът страда от недостиг на лоялни сили за сигурност, и насърчи гражданите да действат колективно за собствената си безопасност. Той подчерта, че светът, включително американският президент Доналд Тръмп, наблюдава и е готов да подкрепи усилията им.

САЩ сигнализираха готовност за интервенция, ако иранските власти продължат с насилието. Президентът Тръмп публично предупреди, че всяко ново убийство може да предизвика силна реакция, а държавният секретар Марко Рубио потвърди подкрепата на Вашингтон за иранските демонстранти. Според изтекла вътрешна информация, Тръмп е бил информиран за потенциални военни опции, включително целеви удари по обекти в Техеран, свързани с вътрешния политически апарат на Иран, въпреки че официални лица уточниха, че няма непосредствена заплаха за страната.

Иранските власти определят вълненията като резултат от чужда намеса, обвинявайки САЩ, Израел и „враждебни групи“, че са превърнали мирните протести в опасни за обществото. Говорителят на парламента Мохаммад Бакер Калибаф предупреди, че всяка американска военна акция би превърнала Израел и американските военни обекти (в Близкия Изток) в легитимни цели за ответен удар. Държавните медии и военни изявления подчертават чувството на бдителност, като описват армията и Революционната гвардия като защитници на националните интереси и стратегическата инфраструктура, като същевременно разграничават „легитимните“ икономически протести от „външно подкрепяните саботажници“.

President Trump likes the footage of the Iranian in London raising the Lion and the Sun flag above #Iran's regime's embassy. 🇮🇷 pic.twitter.com/a8cXnqjhqf — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 10, 2026

Протестите представляват най-голямата вълна на обществено недоволство от бунта през 2022–2023 г., предизвикан от смъртта на Махса Амини. Анализатори отбелязват, че регионалните поражения на Иран, включително загуби в конфликти с Израел, са отслабили режима и са вдъхнали кураж на демонстрантите. Правителствените опити за облекчаване на общественото недоволство – като месечна помощ от около 7 долара (около 13 лв.) за нискодоходни граждани – едва ли ще решат основните икономически проблеми, като официалната инфлация е 42%, а неофициални оценки сочат, че реално може да достигне около 60%.

При тежки ограничения на интернета, протестиращите се доверяват на сателитни услуги като Starlink за комуникация, макар правозащитни организации да подчертават рисковете. Групи като Amnesty International и Iran Human Rights призовават за сдържаност и документират широко използване на смъртоносна сила, мъчения и масови арести.