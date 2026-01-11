  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -1 / +1
Пловдив: -2 / +4
Варна: -4 / -1
Сандански: -3 / +3
Русе: -5 / -2
Добрич: -6 / -4
Видин: -3 / -1
Плевен: -4 / -1
Велико Търново: -4 / -2
Смолян: -8 / -1
Кюстендил: -7 / +0
Стара Загора: -3 / +3

НАП нищи защо е поскъпнало кафето на летище „Васил Левски“

  • Сподели в:
  • Viber
НАП нищи защо е поскъпнало кафето на летище „Васил Левски“

Freepik
A A+ A++ A

Вълна от сигнали за неправомерно вдигане на цените след въвеждането на еврото у нас, установяват от Националната агенция за приходите (НАП).

Проверка на данъчни инспектори установи завишаване на цените на заведение на терминал 2 на летище „Васил Левски“. Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в приходната агенция, обясни, че проверката е извършена по сигнал.

Става въпрос за кафе продукт, за който в сигнала се твърди, че преди 2 седмици е закупен за 5,50 лева, а сега цената му е 6,10 лева или 3,12 евро. Проверката на инспекторите потвърди цената, посочена в сигнала.

В този случай представителите на НАП изискаха документи от търговския обект за цените преди 1 януари, за да установят дали повишението на цената е икономически обосновано. Търговецът има пет работни дни, за да предостави документите, доказващи нужда от повишаване на стойността.

Митова добави, че от началото на година до 8 януари проверките, извършени от НАП и от Комисията за защита на потребителите, са 1000. От 1 януари НАП е издала 11 наказателни постановления на стойност 60 000 лева, които са връчени, като общата сума от октомври досега по наказателните постановления е за близо 100 000 евро.

#летище София #кафе #поскъпване #НАП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите