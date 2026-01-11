  • Instagram
Какво е да ти гори лявото ухо? А дясното?

Какво е да ти гори лявото ухо? А дясното?
Хората вярват в различни знаци от древни времена. Ако дясното или лявото ви ухо внезапно започне да „гори“, тогава според народната мъдрост това е знак. Но кой зависи от това кое ухо е „горяло“, кога се е случило и какво сте правили.

Дясното ухо „гори“ - хвалят ви или ви запомнят с благосклонност.

Най-честото тълкуване е, че някой говори добре за вас. Това може да е приятел, колега, роднина или дори човек, който мисли за вас топло, но мълчаливо. Ако ухото ви започне внезапно да „гори“, възможно е да сте били споменати в разговор или в ума ви.

Други опции:

  • На прага сте на добри новини.
  • Някой иска да се сдобри след кавга
  • Вселената ти „казва“, че си на правилния път

Важно: ако дясното ухо гори сутрин - новината ще е бърза. Ако вечер - все още зрее.

Лявото ухо „гори“ – критикуват ви или ви обсъждат зад гърба ви.

Това вече е предупредителен сигнал. Народните знаци казват, че някой говори за вас с осъждане, завист или просто недоброжелателност. Не е задължително да е враг - понякога това е близък човек, който не може да изрази претенции директно.

Възможни тълкувания:

  • Обсъждат те в негативен контекст
  • Някой е завистлив или критичен
  • Направихте нещо, което предизвика недоволство - и то „виси“ във въздуха

Съвет: ако лявото ви ухо гори, не бързайте с връзка. По-добре е да помислите дали трябва да промените нещо в поведението си или да се предпазите от енергията на другите хора.

И двете уши „горят“ - енергиен прилив

Понякога и двете уши „горят“ – това е свързано с вашето вътрешно състояние или интуицията ви е сработила. Може би изпитвате силни емоции, вземате важно решение или се намирате в енергийно наситена среда.

Ако е свързано с интуицията, вътрешният ви глас намеква за събития, които предстоят да се случат. А нашите предци са казвали още, че ушите „горят“ преди внезапна промяна във времето.

Това може да означава:

  • Вие сте на кръстопът - и тялото ви реагира
  • Някой мисли за теб много интензивно.
  • Повлиял си на някого, без дори да го осъзнаваш.
  • Някой се опитва да те намери.

Признаци по ден от седмицата

  • Понеделник: към новините
  • Вторник: до конфликт или изясняване на взаимоотношения
  • Сряда: до неочаквана среща
  • Четвъртък: до финансови промени
  • Петък: към романтични мисли или спомени
  • Събота: за семейни разговори
  • Неделя: за вътрешно пречистване или молитва

Какво да направите, ако ухото ви „гори“

Намокрете пръстите си със студена вода и докоснете ухото си - „охладете“ енергията

Кажи: „Говори, говори, но казвай истината“ - ако е дясното ухо

Кажете: „Който си спомня - нека мълчи“ - ако е ляво

Пауза, помислете кого бихте могли да „седнете в главата“

Източник: rbc.ua

#поверия

