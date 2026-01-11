САЩ: Американците незабавно да напуснат Венецуела

Държавният департамент на Съединените щати призова американците във Венецуела да напуснат незабавно страната, предаде агенция Франс прес. В съобщение на департамента се посочват рискове, свързани с въоръжени милиции, наречени колективос, които спират автомобили и ги претърсват за американски граждани или за доказателства за подкрепа на Америка.

"Ситуацията със сигурността във Венецуела продължава да бъде променлива", уточнява американското министерство на външните работи седмица след като венецуелският президент Николас Мадуро беше свален от власт и изведен от страната от американски военни части.

"След като международните полети бяха подновени, гражданите на Съединените щати би трябвало незабавно да напуснат страната", посочва Държавният департамент.



