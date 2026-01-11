Спорт по тв на 11 януари
08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 4
10.30 Тенис, турнир в Бризбън, финал МАХ Спорт 1
10.45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберг, двойки, жени Евроспорт 1
11.20 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
11.45 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, мъже Евроспорт 2
12.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Цаухензее, супер Г, жени Евроспорт 1
13.00 Баскетбол, Берое – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2
13.00 Баскетбол, Бургос – Ховентус Диема спорт
13.15 Хееренвеен – Фейенорд Ринг
13.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 2
13.30 Лече – Парма МАХ Спорт 3
13.30 Китай – Австралия (младежи) Диема спорт 2
14.00 Дарби Каунти – Лийдс Нова спорт
14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
14.45 Снукър: Мастърс в Лондон, първи кръг Евроспорт 2
15.00 Райо Валекано – Майорка МАХ Спорт 4
15.30 Телстар – Аякс Ринг
15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, жени Евроспорт 1
16.00 Лудогорец – Пакш Диема спорт
16.00 Фиорентина – Милан МАХ Спорт 3
16.00 Портсмут – Арсенал Диема спорт 2
16.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, мъже Евроспорт 1
16.30 Борусия (М) – Аугсбург Диема спорт 3
16.30 Уест Хем – Куинс Парк Рейнджърс Нова спорт
17.00 Ски скокове: Световна купа в Закопане, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.15 Леванте – Еспаньол МАХ Спорт 4
18.30 Манчестър Юнайтед – Брайтън Диема спорт 2
18.30 Байерн – Волфсбург Диема спорт 3
18.30 Абърдийн – Рейнджърс Ринг
19.00 Верона – Лацио МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Лубе – Падуа МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Нефтохимик – Левски МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, Жирона – Баскония Нова спорт
19.30 Арис – АЕК Диема спорт
20.00 НФЛ, Джаксънвил – Бъфало МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Мастърс в Лондон, първи кръг Евроспорт 1
21.00 Барселона - Реал Би Ти Ви Екшън
21.00 Панатинайкос – Пансерайкос Нова спорт
21.45 Интер – Наполи МАХ Спорт 3
22.00 Лил – Лион МАХ Спорт 1
22.00 НБА, Орландо – Ню Орлиънс Диема спорт 3
23.30 НФЛ, Филаделфия – Сан Франциско МАХ Спорт 4
00.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1
01.00 НБА, Портлънд – Ню Йорк Диема спорт 3
03.00 НФЛ, Ню Орлиънс – Лос Анджелис МАХ Спорт 4
