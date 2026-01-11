Жълт и оранжев код за сняг, поледици и силен вятър днес

Оранжев код за четири области в страната и жълт код за 19 области са обявени от НИМХ за днешния ден. Оранжев код за сняг, поледици и силен вятър е в сила за областите: Добрич, Разград, Русе и Силистра.

Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Благоевград, Видин, Монтана, Пловдив и Сливен.



Предупреждение в жълто за силен вятър и за сняг и поледици важи за: Варна, Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Търговище и Шумен.

Жълт код за валежи от дъжд е в сила за областите Бургас и Хасково, за валежи от сняг за София област и за Смолян, а за Кърджали – от сняг и дъжд.



Ще бъде много студено. Във вторник през новата седмица ни очакват до минус 12 градуса.

А ето и пълната прогноза на синоптиците за днешната неделя:

Днес снеговалежите ще продължат, в Северна България и планинските райони снежната покривка ще се увеличава. Ще духа умерен до силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони от страната. Застудяването ще продължи и максималните температури ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони. В София температурата ще е около минус 4°.



В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 10°, съобщаат от НИМХ.



По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2° на север до 4° на юг. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

