Кольо Колев: Румен Радев може да се яви на следващите избори със свой проект

Няма реална възможност за съставяне на ново правителство в рамките на настоящия парламент, заяви социологът Кольо Колев в ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS. По думите му всички основни политически играчи вече са декларирали, че този парламент е изчерпал потенциала си и страната неизбежно върви към предсрочни избори.

Колев подчерта, че връчването на мандатите от президента Румен Радев няма да доведе до промяна на ситуацията. Според него третият мандат ще бъде използван основно с оглед определянето на датата за вота. Вече има ясни заявки от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и от Ивайло Мирчев за незабавно връщане на мандата, а експертът смята, че ако същото направи и третата политическа сила, това би означавало избори в края на март или началото на април.

Социологът допуска, че президентът може да връчи третия мандат на партия, която би се съгласила да го задържи поне седмица, за да се прецизира изборният график. Той припомни, че част от формациите вече изразиха желание изборите да се проведат в началото на април – сред тях са МЕЧ, „Възраждане“, както и „Има такъв народ“.

По думите на Кольо Колев в обществото има силно очакване Румен Радев да се включи в предстоящите избори. Основната причина за това е търсенето на нова политическа алтернатива. Социологът заяви, че е склонен да смята, че държавният глава ще се яви на следващите предсрочни избори.

Ако това се случи, Колев прогнозира, че в следващия парламент със сигурност ще бъдат представени ГЕРБ, ПП–ДБ, „Възраждане“, вероятно МЕЧ, „ДПС – Ново начало“, както и евентуална формация, свързана с Румен Радев. Според него, ако президентът се включи в надпреварата, той има сериозен шанс да стане първа политическа сила, макар и без достатъчно гласове за самостоятелно мнозинство.

В такъв сценарий Радев би могъл да търси партньорство както с ПП–ДБ, така и с МЕЧ или „Възраждане“, смята Колев. В същото време социологът изрази категорично мнение, че в бъдещ служебен кабинет не очаква за премиер да бъде назначен Димитър Главчев.







