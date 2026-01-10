19 бебета се родиха от ембриони, създадени от AI робот

Изкуственият интелект и роботите вече не само подпомагат медицината, а реално създават човешки живот. В Мексико автоматизирана поточна линия, задвижвана от AI, е създала ембриони за инвитро процедури, довели до раждането на 19 бебета.

Системата AURA, разработена от американската компания Conceivable Life Sciences, е първата напълно механизирана платформа, която извършва всички етапи по създаването на ембрион извън тялото на жената.

Машината е с дължина над 5 метра и тегло над 2 тона и е разположена в лаборатория в Мексико Сити. Тя използва шест роботизирани станции, които проследяват и подбират сперматозоиди, изолират яйцеклетки и ги сливат в ембриони.

Процесът автоматизира над 200 ръчни стъпки, които досега се изпълняваха от висококвалифицирани ембриолози – от подготовка на лабораторните среди до интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид (ICSI) и замразяване на ембрионите.

Клинични резултати и пробив в индустрията

Пилотно клинично проучване на компанията е отчело 51% успеваемост на бременностите, с общо 21 бременности и 19 здраво родени бебета. В момента технологията се тества в мащабно проучване със 100 пациенти в клиниката Hope IVF, а компанията планира навлизане на американския пазар през 2026 г.

Главният изпълнителен директор на компанията Алън Мъри заяви пред Fox News, че технологията внася „роботизирана прецизност“ в процес, при който „човешките ръце неизбежно въвеждат вариации, независимо от уменията“. По думите му системата не цели да замени ембриолозите, а да ги подпомогне и да минимизира човешките грешки.

Етични въпроси и тревоги

Автоматизацията на създаването на ембриони обаче поражда сериозни етични дебати. Проучване от 2024 г., публикувано в списанието Human Reproduction от биоетици към Monash University, предупреждава за рискове от „дехуманизация“ на възпроизводството, липса на прозрачност и неравен достъп до технологията.

„Използването на AI при подбора на ембриони означава, че компютърни алгоритми започват да вземат решения за това кой ще се появи на този свят“, казва д-р Джулиан Коплин, водещ автор на изследването. Според учените пациентите трябва ясно да бъдат информирани за ролята на изкуствения интелект и да имат възможност да откажат подобен подход.

Главният научен директор на Conceivable – ембриологът Жак Коен, работил с нобеловия лауреат Robert Edwards, определя технологията като „преломен момент за инвитро оплождането“. Въпреки това експерти подчертават, че повечето AI приложения в ембриологията все още нямат одобрение от FDA, а регулациите в САЩ изостават от бързото технологично развитие.

















