България Обърнал се тир блокира движението на АМ „Марица“ в посока Пловдив

Тир с полска регистрация се преобърна малко преди 16 ч. при км 33 на АМ "Марица" в посока Пловдив. Зрител ни изпрати кадри от инцидента, който е станал около село Добрич, община Димитровград.

От Пътна полиция съобщиха, че шофьорът не е пострадал. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. Предполага се, че е заспал зад волана.

От АПИ информираха, че движението при 33-и км на автомагистралата е ограничено.

Преминаването се осъществява по обходен маршрут - п.в. "Димитровград" – път I-8 Хасково – Пловдив. Трафикът се регулира от пътни полицаи.

Чака се техника, която да вдигне камиона от пътното платно. Дотогава участъкът от магистралата остава затворен.

Двама души са загинали, а 10 са ранени при 9 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали, а един е пострадал.

От началото на месеца са станали 115 катастрофи с 13 загинали и 145 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите - 11, през същия период на 2025 г., се отчитат двама повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.



