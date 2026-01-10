БСП ще свика конгрес на 7 и 8 февруари, реши пленумът на партията. Това каза на брифинг пред журналисти заместник-председателят на Изпълнителното бюро на БСП в оставка и председател на градския съвет на партията Иван Таков.

Решението бе взето след близо тричасово заседание на Националния съвет на БСП на ул. "Позитано" 20 в столицата, пише БТА.

"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет и от смислената дискусия, която проведохме там. Решението е за конгрес преди изборите", посочи Таков. "На него първо трябва да имаме точен и ясен анализ за нашето участие в управлението, на нашата парламентарна дейност, както платформа и насоки за следващите избори, които трябва да направим, а също така и избор на ново ръководство", заяви той.

Иван Таков обясни, че предстои да започнат номинационни събрания по районните и общински конференции. На въпрос дали самият той ще бъде кандидат за председател на БСП, Таков отговори, че не изключва никакъв вариант. "Това е въпрос на номинации и на решение на конгреса", коментира той.

Преди началото на пленума Борислав Гуцанов, член на Изпълнителното бюро в оставка, каза пред медиите, че е разумно да бъде свикан конгрес на БСП, защото това е колективната мисъл на партията.

Според заместник-председателя на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов в момента със свикването на конгрес има опасност "партията да бъде хвърлена във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП". Той посочи, че това е най-големият му страх на база 20-годишния партиен опит, който има.

Ако не сменим ръководството на БСП и председателя ѝ, не знам с какви очи ще излезем пред обществото, коментира депутатът от "БСП-Обединена левица" Иван Петков.









