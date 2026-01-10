Бунтът в Иран: 60 убити, хиляди арестувани и скандирания „смърт на диктатора“

На прага на нова революция ли е Иран? Вече две седмици страната е разтърсена от антиправителствени протести в над 100 града във всички провинции. През изминалата нощ бяха едни от най-мащабните и с много насилие, предде бТВ.

Заради спирането на интернета, пълната картина на недоволството остава скрита. Неправителствени организации твърдят, че броят на жертвите е над 60 души. А задържаните са над 2000.

В град Малекшахи, в Западен Иран на трети януари, протестиращи се събират пред база на Революционната гвардия. Хвърлят камъни и бутат вратите в израз колективния си гняв. Следват изстрели.

Някои бягат. Други падат на място, а минувачи се опитват да изнесат ранените. Тези събития са известни като „Кървавата събота“ – един от смъртоносните дни от началото на протестите.

За стрелба срещу протестиращите с истински куршуми или пък със сачми говорят много иранци в социалните мрежи. Операторът Садех Парвизадех публикува свое видео, което замъгляваме заради тежките му наранявания. Облян е в кръв и твърди, че е прострелян в окото.



„Това, което е в ръцете ми, са сачмите от ловна пушка, които обикновено ловците използват за убиване на вълци и глигани“, каза Садех Парвизадех.

Бунтът започна от Гранд Базара в Техеран - сърцето на обществения живот. Търговците затвориха магазините си в знак на протест срещу рекордния срив на иранския риал спрямо долара, заради което не могат нито да зареждат, нито да продават стоките си.

Икономическото недоволство прерасна в по-мащабен антиправителствен протест. Започнаха да се чуват скандирания като „смърт на диктатора“ – дръзко предизвикателство към върховния лидер – аятолах Али Хаменей.

Последва реакция от американския президент Доналд Тръмп, който заплаши с намеса: „Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, ще бъдат ударени много силно от Съединените щати“.

Властите нарекоха протестиращите агенти на Съединените щати и Израел, а аятолах Али Хаменей обвини Тръмп в подклаждане на безредици: „Ние разговаряме с протестиращите, но няма смисъл да се разговаря с метежниците. Метежниците трябва да бъдат поставени на мястото им“.

Фрагментираните ирански опозиционни групи в чужбина призоваха протестите да не спират. Принц Реза Пахлави, синът на покойния шах, се обърна към иранците и към силите за сигурност в страната чрез социалните мрежи:



„Това е пряко послание, адресирано към въоръжените сили. В момент, в който смелият и обединен народ на Иран гради и пише история, моят въпрос към вас е: на коя страна на историята ще застанете? На страната на престъпниците или на страната на народа?“.

Светско или теократично, републиканско или монархическо - този въпрос за бъдещото на Иран засега остава неясен.