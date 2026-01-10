Продължават протестите в САЩ срещу миграционните власти

Протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ продължават и днес след като 37-годишна жена беше застреляна в Минеаполис, предаде ДПА.

За днес и утре са обявени стотици протести и митинги в цялата страна.

Коалиция от правозащитни и мигрантски организации призоваха акциите "да останат мирни и да се фокусират върху противопоставянето на нарастващото насилие от страна на властите, както и на техните операции в местните общности и училища".

37-годишната американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда. Убийството, заснето на видео, предизвика национален отзвук. Разследването на инцидента продължава.

