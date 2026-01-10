Продължават протестите в САЩ срещу миграционните власти
Протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ продължават и днес след като 37-годишна жена беше застреляна в Минеаполис, предаде ДПА.
За днес и утре са обявени стотици протести и митинги в цялата страна.
Коалиция от правозащитни и мигрантски организации призоваха акциите "да останат мирни и да се фокусират върху противопоставянето на нарастващото насилие от страна на властите, както и на техните операции в местните общности и училища".
37-годишната американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда. Убийството, заснето на видео, предизвика национален отзвук. Разследването на инцидента продължава.
Още по темата:
- » Паника в Ел Ей: "Самолетът на Страшния съд" е забелязан в небето ВИДЕО
- » Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай
- » Хаменей обвини протестиращите в Иран, че действат 'в угода на американския президент'
Коментирай
Най-четено от Свят
Търговци масово отказват евроцентове от други държави13:30 07.01.2026 | Свят
Последно от Свят