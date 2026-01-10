Ванга другарувала с вещица, двете общували с мъртвите

Десетилетия след смъртта си Ванга продължава да бъде една от най-обсъжданите личности в България. Името ѝ не слиза от форуми и онлайн дискусии, в които хората и до днес споделят лични истории, разкази на свои близки и твърдения, които поддържат мита около пророчицата от Рупите жив. Въпреки многото книги, филми и анализи за нея продължават да излизат нови и нови твърдения, някои от които звучат шокиращо дори за хора, които смятат, че вече са чували всичко.



В една от активните фейсбук групи, посветени на Ванга, жена прави признание, което отново разпали споровете. По думите ѝ Ванга е била близка приятелка с баба ѝ, която се занимавала с окултизъм и езотерика и сама се е определяла като вещица. „Баба ми се сприятели с Баба Ванга и се виждаха често. Баба се занимаваше с окултизъм и езотерика, редовно правеше странни тайни ритуали. Двете можеха да говорят с мъртвите. Предполагам, че това им е била допирната точка на приятелството“, пише жената. Според нея връзката между двете не е била случайна, а изградена на база общи практики и убеждения, за които рядко се е говорело публично.



Твърденията, че Ванга е общувала с отвъдното, не са нови и не идват само от едно място. Не един и двама, които са посещавали пророчицата от Рупите, са убедени, че тя не е била обикновена врачка. „Тя не беше гадателка. Беше жена, която след инцидент започва да общува с духове и да бъде един вид посредник между тях и нас. Но на кого са тези духове и защо са я използвали, не знам. Дали на починали хора или просто зли духове, нямам идея“, пише друга дама, чиято баба също е познавала Ванга. Тези думи отново отварят старата тема за произхода на нейните способности и за това каква точно е била силата, която е действала чрез нея, пише ретро.бг.

Въпреки мистиката и противоречията историите за сбъднати предсказания са стотици и продължават да се споделят и днес. Една от участничките във форума разказва за посещение при Ванга, когато е била дете. Тогава семейството ѝ води сестрата на баба ѝ, чийто син е изчезнал. „Липсваха пари и злато и това ѝ беше надеждата, че е избягал за жадуваната тогава Америка. Баба Ванга ѝ каза, че ще получи писмо откъм сръбската граница. Тя това писмо не го дочака. Ние го получихме от Видин – че е намерен скелет и по документите предполагат, че е на сина на сестрата на баба ми. Поне го погребахме“, разказва жената.



Друга споделя, че родителите ѝ са отишли при Ванга след дълги години безуспешни опити да имат дете. „Казала е на майка ми, че ще ме има. И след 16 години чакане, без инвитро и сложни процедури, аз наистина съм се появила. Бременността е била много тежка, но успешна“, пише тя.

Има и други истории, които звучат още по-драматично. Жена си спомня за случай с изчезнали деца. „Родителите вече бяха отчаяни и отидоха при Ванга. Тя им казала да се приберат и че на следващия ден децата ще се намерят. Намериха се. Краят на историята не е щастлив, но това, което каза тя, се сбъдна“, пише участничка. Друга разказва, че Ванга е предсказала на баба ѝ, че ще се омъжи, казала е включително името на бъдещия съпруг, което по-късно се оказало вярно.



Наред с възторжените истории обаче има и немалко разочаровани хора, които твърдят, че при тях нищо не се е сбъднало. „Моята баба е ходила и това, което ѝ е казала Ванга, изобщо не се е случило. Минаха много години, говореше се за здравословен проблем и нищо не позна“, споделя жена. Друг разказ е още по-личен. „Баща ми ходи при нея, когато бях тийнейджър. Наговорила му такива неща, че той остана завинаги белязан от срещата и до днес гледа като ошашавен“, споделя мъж.



