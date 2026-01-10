Паника в Ел Ей: "Самолетът на Страшния съд" е забелязан в небето ВИДЕО

Мистериозният "Летящ Пентагон" беше забелязан в Лос Анджелис, предизвиквайки вълна от спекулации в социалните мрежи и конспиративни теории за сериозни предстоящи събития, пише New York Post.

Секретарят на отбраната Пийт Хегсет беше на борда на самолета, известен като "самолетът на Страшния съд", когато той кацна на Международното летище в Лос Анджелис в четвъртък вечер.

Хегсет в момента пътува по своя тур "Арсенал на свободата", който има за цел да покаже американската отбранителна индустрия и да стимулира военния рекрутмънт, потвърди Министерството на отбраната пред The Post.

На борда на самолета беше и Лора Лумер. В публикация в социалните мрежи Лумер сподели, че Хегсет е нарекъл постъпващите на Военно-входния център в Лос Анджелис "истински елит и единици от процента" за това, че посвещават живота си на "Бога и страната".

"Чудно ли е защо военният рекрутмънт в САЩ се увеличава?" написа Лумер, отдавайки заслугата на Хегсет.

Един потребител в X дори нарече Хегсет "страхотен".

Профилът @ConcernedCitizen, който има над един милион последователи, добави: "Вероятно не е добър знак."

Един човек използва X, за да спекулира за причината за последното наблюдение, като предложи, че ударите на Русия срещу Украйна може да са имали роля.

E-4B Nightwatch е силно модифициран Boeing 747, опериран от Военновъздушните сили на САЩ. Самолетът служи като летящ команден център, предназначен да поддържа функционирането на федералното правителство по време на големи национални кризи, включително ядрен конфликт.