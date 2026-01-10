Опасна зимна обстановка: Поледицата над Северозападна България тепърва започва

Опасна зимна обстановка се развива над Северозападна България. В региона вали леден дъжд, като в районите на Предбалкана и по високите полета валежите замръзват веднага при допир със земната повърхност и се превръщат в плътен лед. Това води до бързо образуване на поледица както по пътищата, така и по тротоарите и откритите площи.

Въпреки че част от метеорологичните платформи отчитат снеговалеж в районите на Грамада, Кула и Видин, реалната ситуация на терен е различна. Валежите са предимно от дъжд, който при отрицателни или гранични температури създава изключително опасни условия за движение.

Още тази вечер и през нощта срещу събота се очаква допълнително усложняване на метеорологичната и пътната обстановка в Северозападна България. Комбинацията от продължаващи валежи и понижаващи се температури ще поддържа условията за образуване на нови поледици, като на много места температурите ще се задържат около и под нулата.

В часовете след полунощ валежите постепенно ще започнат да се смесват с мокър сняг, а на места ще преминават в леден дъжд, особено в Предбалкана, по високите части и в планинските проходи. При тези условия пътните настилки ще заледяват изключително бързо, което значително повишава риска от пътнотранспортни произшествия и затруднява движението.

Най-засегнати се очаква да бъдат районите на Видинско, Монтанско и Врачанско, както и второстепенната и общинска пътна мрежа, където обработката е по-ограничена. Възможни са и локални прекъсвания на електрозахранването вследствие на натрупване на лед по дърветата и електропроводите.

Препоръчва се на водачите да шофират с повишено внимание, да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и при възможност да избягват нощните и ранните сутрешни пътувания. Пешеходците също трябва да бъдат изключително внимателни заради заледените тротоари.

През съботния ден валежите от сняг ще обхванат все повече райони от страната, което ще постави началото на по-широко застудяване и истинска зимна обстановка в национален мащаб.

Метеорологична пътна обстановка - 09-10 януари 2026г. артата е валидна от 20 часа на 9-ти до 05 часа на 11 януари 2026г / Изработил: И. Дузмат Представяме специална прогноза за очакваната пътна обосновка, която е базирана на модела SPM. Важно тепърва прогнозата ще се промени!!! Светло синьо (5 – 15 см) Обяснение: възможно натрупване по високите места, но малки затруднения в придвижването. Умерени снеговалежи Синьо (15 – 30 см) Обяснение: образуване на снежна покривка, трудни пътни условия, нужда от снегопочистване. Силни снеговалежи Червено (30 – 50+ см) Обяснение: опасност за транспорт, затворени пътища, риск от снегонавявания.

Карта на опасните явления:

Важно!!!

Надяваме се, че по този начин картата е по-лесна за възприемане. Слоят за сняг е нанесен и върху поледицата, тъй като се очакват и двете явления. Жълто е поледицата, а зоните със сняг - синьо. На много места из страната ще се наблюдават и двете явления.

Източник: Meteo Balkans